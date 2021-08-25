Космонавты считают: в нашей стране бесконечное число невероятной красоты мест. А из космоса, как говорится, видно все.

На Камчатке медведь может пройти в трех метрах от тебя. Главное - не шуметь и не пугать его. Фото: Из личного архива Сергея Рязанского

Сергей Рязанский - за проволочным заборчиком под током

Сергей Рязанский, дважды побывавший в космосе, только что вернулся с Камчатки. Здесь он отдыхал с тремя детьми: двумя четырнадцатилетними дочерями-близняшками и шестилетним сыном. Супруга на этот раз осталась с младшей дочуркой, которой всего месяц.

"Я уже третий раз там был, дети - первый, - рассказывает космонавт. - Камчатка - удивительный регион, который развивается космическими скоростями. Там строят много хороших отелей с бассейнами и прочей инфраструктурой. Природа красивейшая. Но да, это место отдыха не всем подходит: перелет достаточно дорог. И нужно понимать: там плохо с дорогами, а значит, придется долго трястись либо на вахтовке, либо вертолетом. Мы, кстати, той же авиакомпанией летали, что и потерпевший недавно крушение вертолет. Только нам с погодой повезло".

Забирались на вулканы, видели множество медведей. 28 медведей за один день! Мишки рыбку ловили в Курильском заповеднике. Нет, лично с мишками не знакомились. Но рядом видели. Есть специальная смотровая площадка, огороженная проволочным заборчиком под током.

Медведь может пройти буквально в трех метрах от тебя. Главное правило: не шуметь, хозяина леса не пугать.

Космонавт признался, что любит отдых с элементами экстрима. Даже если это "пляжный вариант", все равно выбирается отель, в котором есть много возможностей для спорта. А под Новый год в приоритете горные лыжи.

Сергей Рязанский восхищен и природой Камчатки, и космическими скоростями, с которыми развивается регион. Фото: Из личного архива Сергея Рязанского

Места для отдыха выбирают по-разному. Например, во время первого полета в космос фотографировал разные места, показал фотографии супруге, и ей больше всего понравилась Куба из космоса. Туда и отправились, проехав там полстраны на машине.

Сергею хотелось бы поехать еще раз на Алтай, Байкал, в Карелию.

Юрий Усачёв - с треской на блесне

Космонавты очень любят рыбалку: от ловли окуня на тихой речке в средней полосе России до огромной трески на Баренцевом море. Юрий Усачёв, совершивший четыре полета в космос, в этом году ездил под Мурманск. Ловил на глубоководный спиннинг треску в Баренцевом море. Треска та бывала на 3-5 и более килограммов. Дело, конечно, не только в рыбе и ее весе, а в удовольствии общения с природой.

Юрий Усачёв ловит от окушка в тихой речке средней полосы Россиидо вот такой трески в Баренцевом море. Фото: Из личного архива Юрия Усачёва

"Люблю север. Тянет. Суровая природа, люди интересные живут. Были и на Оби, и на Камчатке. Хотелось бы на Охотское море, в Приполярный Урал. Если все сложится - съездим", - уверен Усачёв.

Андрей Борисенко - до деревни Шепелево и дальше

Андрей Борисенко (два космических полета) пока в этом году на отдых не уезжал. Вместе с супругой Натальей выбирает исключительно активный отдых. И необычный.

Андрей Борисенко любит смену обстановки, он не будет убивать время на пляже. Фото: Из личного архива Андрея Борисенко

В горах - если не альпинизм, то все равно хорошие нагрузки. Например, года два назад облазали горы в Карловых Варах. Нравятся космонавту морские прогулки, остался в памяти полет на параплане.

Андрей Борисенко - уроженец Санкт-Петербурга. И поэтому очень любит приезжать в Северную столицу.

"В Санкт-Петербурге можно сесть на машину и поехать загород. Например, на берег Финского залива, - рассказывает о своем любимом маршруте Андрей. - Едем в сторону Соснового Бора. По дороге есть несколько прибрежных участков, которые особенно нравятся, - с замечательными пейзажами, пляжами, сосняками, доходящими почти до воды. Это до деревни Шепелево и за ней".