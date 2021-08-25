Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова выступила с инициативой разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах. "Именно на территории своих школ", - подчеркнула она, выступая на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования, который проводился при президенте России.

"В прошлом году базовая математика была отменена в ЕГЭ, если в этом году она будет проводиться, то очень хотелось бы смягчить эту ситуацию, возможно ли рассмотреть возможность проведения базовой математики в рамках ЕГЭ на территории своих школ?" - попросила детский омбудсмен, обращаясь в министерству просвещения и Госсовету.

Анна Кузнецова аргументировала просьбу тем, что "детям было бы лучше сдавать непростые экзамены в родных школах".