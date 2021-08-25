Кузнецова предложила создать реестр информационных ресурсов для детей

Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала создать реестр рекомендуемых для детей информационных ресурсов в интернете. Она считает, что Министерству просвещения надо инициировать создание такого рода реестра.

"Важным, мне кажется, было бы создание реестра или иной маркировки со стороны Минпросвещения, как компетентного уполномоченного органа, рекомендуемых информационных ресурсов, которыми могли бы пользоваться родители, чтобы предложить своим детям для использования", - сказала Анна Кузнецова на президиуме Госсовета России по вопросам общего образования, обращаясь президенту России Владимиру Путину.

По словам детского омбудсмена, в цифровой сети много полезной информации, но найти ее сложно, а такого рода реестр будет учить ориентироваться детей в позитивном контенте.