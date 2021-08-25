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25.08.2021 18:17
Рубрика: Общество

Кузнецова предложила создать реестр информационных ресурсов для детей

Текст: Владимир Емельяненко

Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала создать реестр рекомендуемых для детей информационных ресурсов в интернете. Она считает, что Министерству просвещения надо инициировать создание такого рода реестра.

Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Важным, мне кажется, было бы создание реестра или иной маркировки со стороны Минпросвещения, как компетентного уполномоченного органа, рекомендуемых информационных ресурсов, которыми могли бы пользоваться родители, чтобы предложить своим детям для использования", - сказала Анна Кузнецова на президиуме Госсовета России по вопросам общего образования, обращаясь президенту России Владимиру Путину.

По словам детского омбудсмена, в цифровой сети много полезной информации, но найти ее сложно, а такого рода реестр будет учить ориентироваться детей в позитивном контенте.

Общество Образование Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Правительство Минпросвещения

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