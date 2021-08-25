Лавров: Состояние отношений России и ЕС плачевно

Состояние отношений между Россией и Евросоюзом плачевно, а контакты сведены к минимуму из-за политики ЕС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Особое внимание уделили обстановке на европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским Союзом. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России", - заявил Лавров в рамках совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

Министр также добавил, что Россия в очередной раз выразила готовность развивать "прагматичный диалог" с ЕС в равноправном и взаимоуважительном ключе, а также достигать соглашений в сферах, отвечающих взаимным интересам.