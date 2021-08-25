Лавров: Украина возможно скоро "приватизирует" Новый год

На фоне намерения Киева "приватизировать" День Крещения Руси можно предположить, что и Новый год скоро можно будет отмечать только на Украине. Об этом на пресс-конференции в Вене заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, по мнению которого украинские власти еще не раз "обрадуют" международное сообщество своими решениями.

"Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро и будет решено господином (президентом Украины Владимиром - прим. "РГ") Зеленским, что Новый год отмечать можно только на Украине, потому что все остальное - это не украинское", - заявил Лавров.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ об учреждении нового праздника - Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День Крещения Руси, 28 июля