Лавров уточнил, кто попадает под действие закона об иноагентах

Россия не будет признавать иноагентами участников форума общественности "Сочинский диалог", который учредили президенты России и Австрии в 2019 году, так как те, кто занимается гуманитарными и культурными контактами, не подпадают под действие соответствующего закона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Иностранным агентом является лицо, юридическое или физическое, которое получает средства из-за рубежа и занимается политической деятельностью. Те, кто занимается гуманитарными и культурными контактами, не подпадают под действие закона об иностранных агентах", - пояснил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

Ранее сегодня Лавров прибыл в Вену с рабочим визитом.