Мединский предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным

Единый государственный экзамен по истории в средних школах Росси должен стать обязательным. Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, выступая на научно-практической конференции "Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны" в рамках форума "Армия-2021".

"ЕГЭ, безусловно, надо совершенствовать и доводить до ума, точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. - сказал Владимир Мединский. - Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории".

При этом он добавил, что он не понимает, "почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык".