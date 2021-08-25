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25.08.2021 15:47
Рубрика: Общество

Минстрой определил цену объектов для переработки отходов

Текст: Алексей Дуэль

Цена строительства объектов для обращения с отходами составит от 2,5 миллиона до 5 миллионов рублей из расчета мощности для утилизации одной тысячи тонн отходов в год, такие нормативы утверждены приказом Минстроя, сообщает пресс-служба ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

Фото: Getty Images
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Укрупненные нормативы стоимости строительства объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами были разработаны ППК РЭО совместно с ФАУ "Главгосэкспертиза". Они нужны для определения объема инвестиций, необходимых для реализации проектов в отрасли, объяснил в ППК РЭО.

"Общий объем необходимых отрасли инвестиций составляет около 300 миллиардов рублей, из которых частных - 210−230 миллиардов рублей, - добавил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. - Остальное - это деньги из бюджета. Таким образом, планируется, что 1 рубль бюджетных инвестиций должен привлечь 2,46 рубля частных".

Удельная стоимость строительства объектов компостирования биогенных отходов с применением мембранного покрытия (компостирование в климатической камере) на одну тысячу тонн мощности в год составит 3,2 миллиона рублей, уточнили в компании. Стоимость создания рабочих карт полигонов для размещения такого же объема отходов - 2,5 миллиона рублей, а участков обработки крупногабаритных отходов - 5 миллионов рублей. При этом для каждого конкретного объекта объемы величина необходимых инвестиций может отличаться от нормативной исходя из региональных коэффициентов, добавили в компании.

Цели нацпроекта "Экология" предусматривают, что к 2030 году на сортировку будут попадать 100% объема отходов, а захоронение на полигонах сократится на 50%. Чтобы добиться этих показателей, ППК РЭО внедряет механизмы привлечения инвестиций в отрасль обращения с отходами.

Установленные нормативы расходов на строительство объектов по обращению с отходами - часть политики ППК РЭО по созданию инструментов для эффективного планирования использования бюджетных средств и частных инвестиций для создание инфраструктуры отрасли. Всего будет утверждено 40 таких показателей, заверили в компании.

Общество Экология Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минстрой

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