Минздрав спрогнозировал число заражений ковидом на второе полугодие

Согласно прогнозам Минздрава, с июля по декабрь этого года заболеть коронавирусом могут около 4 млн россиян, примерно 20% из них или почти 800 тысячам пациентам потребуется госпитализация, следует из аналитической записки Счетной палаты, посвященной исполнению бюджета за первое полугодие 2021 года.

В ней также отмечается, что на оказание медицинской помощи гражданам, заболевшим коронавирусом, во втором полугодии 2021 года необходимо предусмотреть в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования более 111 млрд рублей, из которых 106,3 млрд рублей потребуются на лечение пациентов в условиях стационара.

В первой половине 2021 года на оказание медицинской помощи гражданам с коронавирусом потрачено более 218 млрд рублей, из них 208,8 млрд рублей или 95,4% средств выделены на ее оплату в больницах, в которых пролечились 1,5 млн россиян. Таким образом, лечение одного пациента в среднем стоило бюджету ФФОМС 139,2 тысячи рублей. Это почти на 25 тысяч больше, чем в прошлом году: по данным отчета фонда за 2020 год, лечение одного пациента с коронавирусом тогда стоило в среднем 115 тысяч рублей. Ожидается, что во второй половине этого года пребывание в круглосуточном стационаре будет стоить бюджету фонда в среднем 135 тысяч рублей.

В аналитической записке Счетной палаты отмечается, что дополнительно в 2021 году фонду могут потребоваться чуть более 65 млрд рублей на оказание медпомощи гражданам, заболевшим коронавирусом, и еще около 56 млрд рублей на компенсацию оплаты труда работников, налогов и сборов, страховых взносов, оплаты коммунальных услуг, оплаты расходов, связанных с содержанием имущества, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.