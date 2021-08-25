Миронов: Законопроект о I этапе введения базового дохода отправлен в кабмин

Члены фракции "Справедливая Россия" в Госдуме подготовили и отправили на отзыв в правительство пакет законопроектов о ежемесячных выплатах семьям с несовершеннолетними детьми, которые должны стать первым этапом введения в РФ базового дохода. Об этом сообщил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Мы абсолютно убеждены, что иными путями решить задачу по ликвидации бедности или хотя бы уменьшению ее в два раза, которую ставит президент, не решить без справедливого базового дохода", - сказал Миронов на пресс-конференции 25 августа.

По его словам, в среду представители фракции "Справедливая Россия" направили в кабмин законопроект о первом этапе выплаты справедливого базового дохода с 1 января 2022 года. "Мы понимаем масштабность поставленной задачи и предлагаем вводить справедливый базовый доход поэтапно. Первый этап - это семьи с детьми. И наше предложение - каждому члену семьи с детьми вручается ежемесячно 10 тысяч рублей", - отметил политик.

Законопроект предусматривает ежегодную индексацию таких выплат на уровне инфляции. По подсчетам авторов инициативы, получателями базового дохода могут стать до 60 миллионов граждан, что потребует около 7,2 триллиона рублей в год из федерального бюджета.

Кроме того, на отзыв в кабмин отправлены два сопутствующих законопроекта, которые должны обеспечить источники финансирования. В одном из них предлагается реформировать Фонд национального благосостояния в Фонд национального сбережения, а во втором - отказаться от возмещения НДС экспортерам сырья.