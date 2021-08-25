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25.08.2021 08:46
Рубрика: Экономика

Метро-2027: Подземку в пешеходной доступности получат свыше 95% москвичей

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Неделя № 193(8544)
На сайте стройкомплекса столицы опубликована новая карта развития метрополитена.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Судя по ней, планы московских властей, представленные десять лет назад, - подвести подземку к дому более чем 95 процентов москвичей, к 2027 году станут реальностью. Напомню, в 2010-м в пешеходной доступности его имели 75 процентов горожан. С 2011 года построено и введено в эксплуатацию 309 км новых линий, 150 станций. В будущем, 2022 году под землей появится второе кольцо - Большая кольцевая линия протяженностью 70 км. До 2027 года метро впервые в Европе придет в аэропорт - Внуково, а на самом севере столицы, за МКАД, откроется станция "Физтех". Еще одна радиальная линия дойдет до города Троицка, расположенного в 40 км от старой Москвы. Поедут, наконец, под землей в центр столицы и жители Бирюлева. Появится и новая Рублево-Архангельская линия.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Любовь Проценко
В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

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