На Украине на еврейском кладбище устроили велопарк

Старое еврейское кладбище в украинском городе Ровно местная молодежь решила превратить в велопарк. Для этого они разрывают землю, чтобы сделать трамплины, и укрепляют их надгробиями, сообщила Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) в Telegram-канале.

"Молодёжь извлекает из земли старые мацевы, которые затем использует в качестве укрепления для постройки трамплинов. А из самой земли строятся трамплины", - рассказали в ОЕОУ.

Организация подала в облгосадминистрацию ходатайство с просьбой присвоить кладбищу статус культурно-исторического объекта. В ОЕОУ надеятся, что это даст возможность вывести защиту кладбища от осквернения на новый уровень. Как следует из сообщения организации, в администрации на соответствующий запрос ответили положительно и сейчас готовят соответствующие документы.