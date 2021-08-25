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25.08.2021 12:19
Рубрика: Власть

На выборах в Госдуму можно будет одновременно смотреть видео с 35 тысяч участков

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком заведет почти девять тысяч аккаунтов для тех, кто будет смотреть трансляцию с избирательных участков во время голосования на выборах 19 сентября. По словам заместителя председателя комиссии Николая Булаева, одновременно они смогут наблюдать почти за 35 тысячами участков.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Напомним, в этом году трансляция с участков будет доступна только на служебном портале ЦИК, доступ к которому имеют: федеральная Общественная палата РФ, центры наблюдения в субъектах, политические партии и кандидаты-одномандатники, участвующие в выборах, избирательные комиссии регионов и территориальные избиркомы.

Фото: Александр Корольков/РГ
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На заседании в среду ЦИК принял постановление о видеонаблюдении, которым добавил к перечню тех, кто получит доступ к служебному порталу, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и уполномоченных по правам человека в РФ и в регионах.

"Если вот это все сложить, то получается, что на сегодня мы имеет 8,8 тысячи запросов на аккаунты, - сообщил Булаев. - На каждом четыре участка, одномоментно мы можем смотреть почти 35 тысяч избирательных участков".

"Если кто-то считает, что этого мало, пусть сделает свою таблицу, мы ее внимательно рассмотрим", - добавил он. В ЦИКе уверены, что предложенная схема учитывает всех людей, "которые активно заинтересованы и в том, как идет голосование, и в том, какие результаты будут получены".

30 августа комиссия проведет встречу, на которой Минцифры, Ростелеком детально расскажут всем пользователям служебного портала о видеонаблюдении на выборах. А 16 сентября ЦИК проведет всероссийскую тренировку, на которой протестирует работу видеокамер.

Добавим, что согласно принятому Центризбиркомом постановлению, камерами будут оснащены более 50 тысяч участков, на которых голосуют порядка 80 миллионов избирателей. Еще чуть более 32 тысяч участков оборудуют устройствами видеофиксации. Таким образом, на участках с видеонаблюдением смогут проголосовать 98% избирателей.

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