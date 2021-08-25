Назначать пенсию предложили автоматически, без визита в ПФР

Россиянам, у которых наступил срок выхода на заслуженный отдых, вскоре не придется лично обращаться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением пенсии. Так, ПФР разработал порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Сейчас человек должен сам прийти в территориальное отделение ПФР, написать заявление о назначении пенсии и предоставить, если нужно, документы, подтверждающие факт работы или наличие нужного стажа. Предлагается максимально упростить процедуру назначения пенсий. Заявление о назначении страховой пенсии по старости можно будет заполнить и подать через сайт госуслуг. Для назначения пенсии в автоматическом режиме потребуется согласие гражданина. Если его нет, то оформлять пенсию придется по старым правилам - с визитом в ПФР. Не будет автоматически назначаться пенсия военнослужащим и космонавтам. Эти категории граждан имеют право на несколько видов пенсий. В частности, на пенсию за выслугу лет и пенсию по инвалидности.

Если новый порядок будет одобрен, то он заработает с 1 января 2022 года.