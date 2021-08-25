Названы пять способов снизить риск возникновения рака

Ожирение является одним из главных факторов, способствующих развитию онкологических заболеваний. По оценкам экспертов, физическая активность и диета помогут снизить риск болезни на 30-40%, сообщает немецкий портал Focus.de со ссылкой на рекомендации Всемирного фонда по исследованию рака.

"Нездоровая пища в сочетании с отсутствием физических упражнений является причиной ожирения . И это скоро заменит курение как главный предотвратимый фактор риска рака", - говорится в материале.

Специалисты фонда составили программу из пяти пунктов, которые помогут снизить риск рака:

- включение в ежедневный рацион около 400 граммов цельнозерновых продуктов, бобовых, фруктов и овощей. Из овощей специалисты не рекомендуют употреблять те, что содержат крахмал (например, картофель);

- отказ от фастфуда и других заранее приготовленных блюд, выпечки и сладостей, а также сокращение доли красного мяса и колбасных изделий в рационе;

- отказ от лимонадов и холодного чая из-за высокого содержания сахара;

- отказ от алкоголя (максимально возможная норма для мужчин - два бокала в день, для женщин - один бокал).

- физические упражнения (норма - 30-минутные занятия трижды в неделю или ежедневная прогулка такой же продолжительности).