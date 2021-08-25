Названы условия для углеродной нейтральности России к 2050 году

Чтобы обогнать ЕС по сокращению выбросов парниковых газов и добиться углеродной нейтральности, России к 2050 году, надо будет перестроить экономику, внедрить эффективные технологии, увеличить долю электричества, вырабатываемого на АЭС, ГЭС и за счет возобновляемых источников, а также повысить поглощение углерода лесами. Это предусматривает стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2025 года, подготовленная Минэкономразвития. Документ (есть в распоряжении "РГ") после завершения всех необходимых процедур будет внесен в правительство, сообщили в министерстве.

Предусмотреть сокращение к 2050 году накопленного объема эмиссии парниковых газов до более низких показателей, чем в Евросоюзе, поручил правительству президент Владимир Путин. Срок для предоставления доклада истекает 15 сентября.

В разработанной стратегии рассматриваются четыре варианта: инерционный, базовый, интенсивный и агрессивный. Только два из них позволят стране достичь углеродной нейтральности: интенсивный к 2060 году, агрессивный - к 2050 году, отметили в Минэкономразвития. Это связывают с необходимостью использовать дорогие технологии для декарбонизации углеродоемких отраслей, кардинально изменить структуру выработки электроэнергии - заменить угольные и газовые генерирующие мощности на атомные и гидроэлектрические станции. Кроме того, агрессивный вариант предполагает повышение поглощающей способности природных экосистем на 2-2,5 млрд тонн эквивалента углекислого газа в год.

Инерционный сценарий исходит из того, что продолжат действовать все уже принятые меры по декарбонизации экономики. В таком случае, задача сократить к 2050 году накопленный объем эмиссии выполнена не будет, считают в Минэкономразвития. При этом к 2030 году объем производства водорода из нефти и природного газа достигнет 2-12 млн тонн, поставки его на экспорт позволят получить дополнительные доходы от международной торговли. Одновременно сократятся риски из-за возможного сокращения спроса на отечественные углеводородные ресурсы.

Базовый сценарий - его в Минэкономразвития считают основным - обеспечивает более низкие по сравнению с Европейским союзом значения накопленной до 2050 года чистой эмиссии парниковых газов, но не позволяет достичь углеродной нейтральности к этому сроку. Тем не менее, к 2030 году уровень выбросов не превысит 70% от показателей 1990 года. Этот сценарий предполагает выпуск в обращение углеродных единиц, развитие водородной энергетики, точного земледелия, создание системы наблюдения за поглощающей способностью природных экосистем. Потребление электроэнергии в стране вырастет до 1 480 млрд кВт*ч к 2050 году. Доля тепловой генерации снизится до 53%, гидрогенерации - до 17%, а атомной - вырастет до 24%. Общая углеродоемкость энергетики сократится на 28% относительно уровня 2019 года за счет ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей, 90% из которых не будут выбрасывать углерод.

Интенсивный сценарий позволит достичь углеродной нейтральности только к 2060 году. Объем инвестиций для его реализации в 2,5-4 раза превышает сумму, необходимую для претворения в жизнь базового сценария. Деньги будут направлены на реализацию доступного потенциала сокращения выбросов и увеличения поглощения парниковых газов. Вырабатывать 73% электроэнергии будут АЭС, ГЭС и станции на возобновляемых источниках энергии. К 2050 году потребуется ввести в строй 280 ГВт новых генерирующих мощностей, подсчитали авторы стратегии. Это в два-три раза больше, чем необходимо для реализации базового и интенсивного сценария. Трансформация энергетики снизит углеродоемкость выработки электричества на 45% относительно уровня 2019 года. Кроме того, потребуется коренная перестройка всех отраслей экономики.

Агрессивный вариант, позволяющий достичь углеродной нейтральности уже к 2050 году, предполагает более высокие темпы всех отраслевых трансформаций, а заодно - масштабные инвестиции в природный капитал. Они позволят увеличить поглощающую способность экосистем на 2-2,5 млрд тонн эквивалента углекислого газа в год. Реализация агрессивного варианта сценария будет стоить столько же, сколько и интенсивного.

"С учетом обозначенных в стратегии горизонтов планирования, очевидно будут ее периодические корректировки, - отметил глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Это позволит управлять возникающими рисками, например дефицитом зеленых инвестиций. Кроме того, нам нужно усиливать переговорную позицию в диалоге с международными институтами по верификации наших климатических достижений".

В целом, Исмаилов считает такую стратегию заявкой на лидерство. Но для глобальных эффектов по сокращению СО2 на всей планете нужна консолидированная позиция и синхронизация мер всех ключевых эмитентов, уверен он.

Очень скромным шагом в правильном направлении назвал стратегию директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин. По его мнению, основным должен стать не базовый, а интенсивный сценарий. К тому же, по его данным, поглощая способность экосистем за предыдущие 10 лет сократилась на 10%. Если эта тенденция сохранится, выполнить положения стратегии будет сложно.

"Стратегию через 5-10 лет придется переписывать, - полагает Алексей Кокорин. - Климат меняется, от этих проблем нельзя отмахнуться, важно заранее готовиться к неизбежным изменениям в экономике, чтобы в изменившихся условиях Россия могла продолжать развиваться".

В Минэкономразвития подчеркивают, что при подготовке стратегии были учтены глобальные вызовы, связанные с изменением климата, общемировым энергопереходом и появлением систем трансграничного углеродного регулирования.