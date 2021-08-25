В год в России потребляется более миллиарда батареек. В среднем около семи штук на человека, включая младенцев и отшельников, отказавшихся от благ цивилизации.

Если взять за основу в расчетах самую распространенную пальчиковую батарейку типа АА, то за год таким количеством использованных элементов питания можно покрыть площадь земли в 73,5 тыс. квадратных километров. Это превышает территорию Ирландии и почти в два раза больше площади Московской области.

Сейчас наибольшее распространение получили три типа батареек - солевые, щелочные и литиевые. В быту самыми безопасными считаются литиевые батарейки. Они не содержат активных веществ, которые могут навредить человеку, если такой элемент питания выбросить в мусорное ведро. Но все они промаркированы знаком, запрещающим выкидывать их вместе с обыкновенными бытовыми отходами. Причина в том, что литий очень пожароопасен и имеет высокую температуру горения. Поврежденная литиевая батарейка может самовоспламениться. Катализатором процесса самовозгорания может стать сильный удар или даже банальная фольга от шоколада.

Следующими идут щелочные батарейки, они всем знакомы, на них нанесена надпись ALKALINE. При протекании батарейки находящаяся в ней щелочь может вызвать ожог кожи. А входящий в состав таких батареек диоксид марганца опасен для человека.

Ну и, наконец, самые распространенные батарейки - солевые. В их состав входит цинк, двуокись марганца, хлорид аммония и другие не самые полезные для человека вещества. Основную опасность представляет разгерметизация корпуса элемента питания, что часто случается с солевыми батарейками из-за долгих нагрузок.

В состав некоторых батареек входит ртуть. Опасность для человека этого элемента широко известна. Есть еще никелевые батарейки. Они бывают разных видов, иногда с некоторым содержанием кадмия, который по степени вредности для человека не уступает ртути.

При этом наибольшую опасность использованные батарейки представляют тогда, когда они уже покидают жилище человека. Риск не ограничивается пожаром. От воздействия воды, солнца и воздуха на обыкновенной свалке батарейки деформируются и теряют герметичность, заражают почву и грунтовые воды. Одна пальчиковая батарейка может загрязнить 400 литров воды. Это сравнимо с количеством воды, которую один человек выпивает за семь месяцев.

В любом крупном супермаркете или больших сетевых магазинах стоят специальные контейнеры для сбора отслуживших свое элементов питания. В небольших городах и сельской местности сдать отработавшие батарейки можно в местное отделение МЧС или на предприятие, занимающееся их утилизацией. Не факт, что это окажется просто, но попробовать стоит, хотя бы для того, чтобы не сетовать потом на плохую экологию.