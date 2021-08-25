Объявлены победители четвертого хакатона конкурса "Цифровой прорыв"

22 августа 2021 года завершился четвертый хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", посвященный креативным индустриям, коммуникациям и контенту. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

На хакатоне "Креативные индустрии. Коммуникации и контент" были представлены 8 задач от следующих кейсодержателей: Госкорпорации "Росатом", ПАО "Ростелеком", компании Gallery, Группы "Интерфакс", Министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области, Министерства культуры Самарской области, фонда "Ульяновск - культурная столица", Федерации креативных индустрий и Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

На протяжении 48 часов 155 команд занимались решением кейсов из области креативных индустрий, 109 команд дошли до защиты проектов. Искусственный интеллект, цифровая трансформация, Design, Big Data, Web, Mobile - этим и другим задачам были посвящены кейсы хакатона. По итогам конкурса были определены 24 команды-победителя. Во время хакатона участникам помогали и оценивали их решения 148 специалистов (эксперты, трекеры, жюри, ревизоры, ревьюеры).

"Хакатон "Креативные индустрии. Коммуникации и контент" побил собственный рекорд "Цифрового прорыва" по развертыванию IT-хабов. Так офлайн-площадки конкурса работали в 19 регионах России: от Москвы до Благовещенска. Всего в хакатоне приняли участие специалисты из 68 регионов нашей страны. В пятерку лидеров по количеству зарегистрированных на хакатон участников вошли Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Башкортостан и Саратовская область. Общее число регистраций на хакатоны "Цифрового прорыва-2021" уже превысило отметку в 30 000 человек", отметил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

"Этот хакатон стал не только экватором "Цифрового прорыва-2021", но и поставил рекорд по количеству регистраций: 5 727 зарегистрированных участников - это отличный показатель, который, уверен, будет только расти. Для меня лично и для всей команды проекта "Цифровой прорыв" стал больше, чем просто конкурсом. Это целый мир, экосистема, сообщество, которое объединяет удивительных и очень талантливых людей, которые обладают не только набором компетенций и знаний, но и сумасшедшей целеустремленностью и волей к победе. Уверен, вместе с вами мы делаем очень большое дело: строим мощную ИТ-державу, вдохновляем друг друга, задаем новую планку!" - подчеркнул Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, руководитель конкурса "Цифровой прорыв-2021".

"Следующий полуфинал конкурса "Цифровой прорыв" пройдет 3-5 сентября и будет посвящен финансам, банкингу и страхованию. Регистрация открыта до 27 августа.

Подробнее о конкурсе: https://leadersofdigital.ru/