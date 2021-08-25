Окружные муниципалитеты получат полномочия ЗАГСов

Муниципалитеты получат больше полномочий по регистрации актов гражданского состояния. Соответствующий проект постановления разработал минфин.

В пояснительной записке, в частности, указывается, что вносятся изменения "в части обеспечения возможности наделения органов местного самоуправления муниципальных округов полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния".

Сейчас регистрацией актов гражданского состояния (к ним относятся рождение, смерть человека, регистрация и расторжение брака, усыновление и удочерение ребенка и др. действия) занимаются органы записи актов гражданского состояния (ЗАГСы). Но они, как правило, существуют в крупных городах, а вот в сельской местности не всегда есть возможность открыть ЗАГС. Поэтому и раньше органы местного самоуправления могли регистрировать браки, факты рождения и смерти людей и некоторые другие акты.

Как поясняют юристы, в России за последние годы прошло немало административных реформ. Так, например, появились административные округа, которые до последнего времени не могли самостоятельно регистрировать акты гражданского состояния. Теперь этот пробел исправлен. Но для того, чтобы окружные муниципалитеты могли полностью замещать функции ЗАГСов, требуется изменить целый ряд правил и постановлений. Что и делает минфин.

"Так, например, вносятся изменения в пункт 3 правил изготовления бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, их приобретения, учета и уничтожения поврежденных бланков, утвержденных постановлением правительства. Это позволит исключить вероятность возникновения спорных ситуаций, если речь идет о муниципальных округах, а не районах, так как отсутствие прежде категории муниципальных округов позволяло апеллировать к тому, что в правилах речь идет только о муниципальных районах. Свидетельство о браке - очень важный документ. Любая допущенная ошибка в нем может привести к тому, что человек может столкнуться с очень серьезными трудностями при продаже недвижимости", - пояснил "Российской газете" адвокат Илья Рейзер.