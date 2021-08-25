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25.08.2021 06:02
Рубрика: Общество

Опаснее боли: Кардиолог рассказала о странном ощущении перед инфарктом

Текст: Оксана Грибанова

Далеко не всегда инфаркт развивается на фоне появления боли в груди. Часто приступу предшествуют неприятные ощущения, на которые многие пациенты не обращают внимания или терпят, надеясь, что вот-вот пройдет. В этом особое коварство этих ощущений. Ведь при сильной боли человек реагирует незамедлительно. Кто-то и вовсе связывает это с коронавирусной инфекцией, отметила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

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"Более 50% людей, которые попадают в больницу с инфарктом, вовремя не обращают внимание на неприятные ощущения в грудной клетке. Не боль, а именно неприятные ощущения. Даже сами пациенты поправляют меня, как врача, и говорят, что у них ничего не болит. Мне давит, жмет, у меня жар в груди, говорят они. Это странное ощущение не воспринимается как боль", - объяснила врач.

Тревожный признак, на который также жалуются некоторые пациенты, - тяжесть или жжение в левой и правой руках сразу.

Она пояснила, что многие связывают такой дискомфорт с нарушением работы легких. Тем более на фоне распространения коронавируса, когда поражаются именно легкие. Однако, как отмечает кардиолог, вышеописанные симптомы не имеют отношения к коронавирусу, а характерны именно для инфаркта.

"Если эти неприятные ощущения длятся более десяти минут, то это повод для незамедлительного вызова скорой помощи", - еще раз подчеркнула Анна Кореневич, уточнив, что бить тревогу необходимо и в том случае, если в состоянии покоя человек себя нормально чувствует.

Дело в том, что опасное для жизни дискомфортное состояние часто возникает во время физических нагрузок. Например, при подъеме по лестнице.

Наука Общество Здоровье

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