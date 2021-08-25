Оператор "Северного потока-2" будет бороться с незаконной дискриминацией

Оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG оценит решение суда, отклонившего ее заявку на исключение газопровода из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, и сообщит о дальнейших своих шагах. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

Обновленная Газовая директива ЕС запрещает использование мощности трубопровода более чем на 50% для его владельцев. В идеале это сделано для обеспечения доступа к трубопроводу независимых поставщиков, но в случае с "Северным потоком-2" их не существует. Другие европейские страны к газопроводу подключиться не могут, а по российским законам экспортировать природный газ из нашей страны по трубопроводам имеет право только "Газпром", владелец "Северного потока-2".

В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что компания подвергается незаконной дискриминации, учитывая, что все другие газопроводы для импорта газа в ЕС, в которые были вложены инвестиции до вступления в силу новых правил, имеют право на такое исключение в связи с внесением изменений в Газовую директиву.

В компании уточнили, что на дату вступления изменений в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения. Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане внести поправки в Газовую директиву ЕС.

Строительство "Северного потока-2" закончено на 99%. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров в год, но под действием обновленной газовой директивы ЕС по ним получится экспортировать не больше 27,5 млрд кубометров в год. При этом газопровод "Северный поток" освобожден от действия директивы и работает на полную мощность.