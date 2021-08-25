Привыкшие дома разделять свой мусор на разные фракции отходов дачники столкнулись с тем, что в поселках есть только один общий контейнер. Специалисты ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) по просьбе "РГ" рассказали, что надо сделать, чтобы разноцветные контейнеры появились в любом муниципалитете: городе, поселке или деревне.

Для начала надо выяснить, кому принадлежит земля, на которой надо устроить контейнерную площадку для раздельного сбора отходов. Если она будет находиться на муниципальной земле, то создавать и содержать ее должны органы местного самоуправления.

Если же пункт раздельного сбора мусора предполагается оборудовать на частной территории, то владелец может сам обустроить его и заключить договор с региональным оператором по вывозу отходов. Это может быть управляющая компания, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив.

Вообще за обращение с отходами отвечают региональные власти, напоминают в РЭО. У них есть собственный нормативный акт, в котором записано в какие сроки и в каком объеме они должны создать условия для сортировки мусора. Там же указано на сколько человек должен быть один контейнер.

После того как площадка оборудована, на ней должны появиться контейнеры для раздельного сбора отходов. Если площадку строили на бюджетные деньги, то закупать баки будет региональный оператор или муниципалитет. В случае, когда у муниципалитета нет на это денег, надо запросить помощи у региона. Контейнеры для частной площадки закупает ее владелец.

"Закупать контейнеры может и регоператор, используя средства из тарифа и после согласования с органами местного самоуправления, - рассказал глава ППК РЭО Денис Буцаев. - Однако на данный момент существует ограничение ФАС, по которому регоператоры не могут тратить на закупку контейнеров более 1% с валовой выручки. В июле стало известно, что ограничение согласились снять".

После обустройства контейнерной площадки и закупки контейнеров региональный оператор включит ее в свой перечень и машины начнут забирать раздельно собранные отходы еще в одной точке.

По состоянию на начало года, по данным минприроды, раздельным сбором отходов было охвачено почти 26% россиян.

Простые вопросы

Кто будет вывозить отходы?

Ответ: Компания, которая на торгах получит право заключить договор подряда с региональным оператором по обращению с отходами.

Почему забирать контейнеры будет не сам региональный оператор?

Ответ: Региональный оператор по закону обязан отдавать часть своей работы другим компаниям. За счет этого удается привлечь в отрасль средний и малый бизнес. К тому же при проведении торгов стоимость услуг по вывозу отходов обычно удается снизить на миллионы рублей.

У нас стоит недостаточно контейнеров. Как сделать так, чтобы еще два добавили или вывозили почаще?

Ответ: Количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению жителей. Напишите заявление тому, с кем заключен договор на вывоз отходов. Скорее всего, это региональный оператор.

Периодичность вывоза отходов определена с учетом СанПиНов. Если их нарушают, об этом обязательно нужно сообщить региональному оператору или направить жалобу в органы местной власти.

Когда уезжает мусоровоз, на площадке остается много грязи. Куда жаловаться?

Ответ: Можно обратиться напрямую к регоператору, в управляющую компанию, ТСЖ, местные органы власти. Кроме того, есть сервис "РЭО Радар". Туда можно направить жалобу, приложить фотографию. После погрузки контейнера в мусоровоз работники регоператора обязаны убрать то, что из него вывалилось во время этого процесса.