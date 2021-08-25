Организаторы "Спасской башни" в четверг объявят итоговый состав участников

Дальше всех добираться до Москвы пришлось гостям из Мексики: оркестру минобороны. Интересная деталь: даже на селфи из самолета мексиканцы в масках. Задорные, веселые и одновременно дисциплинированные. Одно слово: фестиваль в формате COVID free. Вопросы медицинской безопасности в абсолютном приоритете.

Мексиканцы прилетели в Москву первыми. За ними - музыканты из Катара. А во вторник утром прибыли греки: Исторический взвод Академии генштаба Греции и оркестр "Тесей". Из-за рубежа ближе всего было ехать белорусам. Хотя их сложно считать гостями, они "Спасской башне" как родные - братья по оружию. Еще весной, когда формировали сценарий шоу, рассматривали заявки из 14 стран, включая военный оркестр Тироля под руководством бесконечно талантливого Ханнеса Апфольтерера, надежного друга многих руководителей и постоянных участников "Спасской башни".

Увы, не все музыканты прилетят. Ни политики, ни тем более какой-то музыкальной подоплеки в этом нет. Помешала проклятая пандемия. В Европе уже второй год срываются самые грандиозные военно-музыкальные фестивали. Их организаторы в отчаянном положении: в прошлом году они попросили преданных зрителей не сдавать билеты, а перенести их на очередной фестиваль, то есть с 2020 года на 2021-й. Многие так и сделали. А в этом году фестивали в швейцарском Базеле и в шотландском Эдинбурге опять пришлось отменить... Между тем цена вопроса - существенная. В Эдинбурге билеты на шоу - от 44,5 до 329 фунтов стерлингов, то есть от 4500 до 33 000 рублей. И все понимают, что просить перенести билеты еще на год - это уже за гранью.

Думаю, зрителям и телезрителям нашего фестиваля стоит об этом знать. Организаторы "Спасской башни" сделали все возможное (и немного невозможного), чтобы на Красной площади праздник состоялся.

Да и билеты у нас дешевле. На открытие (это традиционно очень "ценный" день) еще можно найти за 2250-3000 руб. Более дешевые (на старте продаж были и за 500) разобрали.

О загадках и интригах. Сегодня в разных СМИ и на информационных лентах можно встретить противоречивые данные о составе участников. Объяснение есть: информация очень динамична. Окончательные данные об участниках объявит руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов. Произойдет это сегодня, 26 августа, в 18.00. Следите за новостями. Читатели сайта "РГ" узнают все первыми.

В части вокалистов интриг почти не ожидается. 1 сентября выступят Хор Турецкого и Soprano Турецкого. С 27 августа по 3 сентября поет Тамара Гвердцители, а 4 и 5 сентября на Красной площади увидим и услышим Тилля Линдеманна.