Осенью пассажиры самолетов смогут сэкономить на билетах. Авиакомпании начали продажу билетов по льготному семейному тарифу. Кроме того, по некоторым направлениям цены в сентябре заметно снизились.

Воспользоваться специальным тарифом можно при покупке авиабилетов с единым бронированием на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых. Льготные билеты предлагают авиакомпании, прошедшие отбор на получение субсидий. Кровное родство с ребенком, который участвует в путешествии, доказывать не надо. Даже если в группу входит племянник или ребенок знакомого, семейный тариф все равно сработает. В некоторых случаях, если купить билет по спецтарифу, можно сэкономить более чем в два раза.

Больше всего можно сэкономить на билетах по дальневосточным маршрутам. Так, семья из четырех человек может улететь из Благовещенска в Новосибирск за 28 тысяч рублей вместо 70 тысяч.

Перелет в столицу Татарстана и обратно с ребенком до 12 лет в сентябре обойдется в 15,8 тысячи рублей, на 1,5 тысячи дешевле перелета без льгот.

Перелет Екатеринбург - Нижний Новгород в обе стороны стоит 14,7 тысячи.

Из Екатеринбурга по семейному тарифу можно будет слетать в семь российских городов. Например, билет до Владивостока можно купить за 10 тысяч рублей для взрослого и 7,5 тысячи рублей для ребенка до 12 лет. Обычный билет экономкласса стоит 15-20 тысяч рублей.

Билеты из Екатеринбурга в Иркутск по спецтарифу стоят 7,5 тысячи рублей, из Новосибирска в Калининград - 9 тысяч рублей, из Омска в Калининград - 8 тысяч рублей.

Дешевле всего обойдется перелет Москва - Брянск

Перелет из Мурманска в Воронеж по семейному тарифу стоит 12,5 тысячи рублей, почти на пять тысяч дешевле, чем по тарифу "Эконом базовый".

В сентябре в целом отмечается снижение стоимости авиабилетов на внутренние рейсы по сравнению с августом, отмечает руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Больше всего снизилась стоимость перелетов в Ярославль - на 57%, в Курган (на 46%) и Калугу (на 43%).

Дешевле всего в сентябре обойдется перелет из Москвы в Брянск и обратно - 950 рублей и 1235 рублей соответственно.

В среднем цена билета на внутренние рейсы в сентябре 2021 года составляет 5,6 тысячи рублей в одну сторону на человека, что на 23% ниже, чем в сентябре 2019 года, и на 3,5% ниже данных за 2020 год.