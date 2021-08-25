Новости

Forbes составил рейтинг богатейших россиянок 07:54
Счетная палата назвала размер госдолга России 07:41
Эксперт назвал самые востребованные в будущем IT-специальности 07:16
Самолеты Минобороны России вывезут более 500 человек из Афганистана 06:45
В Киеве задержали мужчину, облившего Порошенко зеленкой 06:31
На Чукотке ограничения из-за COVID-19 продлили до конца сентября 05:47
WP: Разведка США не смогла сделать вывод о происхождении коронавируса 05:27
Ненастная погода в Москве продержится до пятницы 05:10
Байден: Боевики ДАИШ могут напасть на силы США в Афганистане 04:40
На Камчатке браконьеры незаконно выловили больше тонны крабов 04:39
Германия выделит Афганистану 600 миллионов евро 04:20
На вулканах Эбеко и Шивелуч произошли пепловые извержения 04:05
В Приморье стартовала повторная вакцинация от COVID-19 03:59
В Хабаровском крае трое взрослых и ребенок пропали во время сплава 03:56
В Роспотребнадзоре напомнили о проблемах с памятью после COVID-19 03:45
Представитель талибов заявил о хороших отношениях с Китаем и Россией 02:48
По-летнему теплая погода продержится в ЦФО до конца августа 02:22
Ученые оценили вероятность госпитализации у непривитых от COVID-19 01:56
Рогозин ответил на вопрос о причастности США к появлению дыры на МКС 01:28
Женская сборная РФ по хоккею крупно проиграла американкам на ЧМ 00:48
"Бенфика", "Янг Бойз" и "Мальме" вышли в групповой раунд ЛЧ 00:40
Талибы запретили вывоз из страны долларов и исторических ценностей 00:24
"Реал" сделал предложение "ПСЖ" о покупке Мбаппе 24.08.2021
Определились четвертьфиналисты ЧМ по пляжному футболу 24.08.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно подобрать школьный рюкзак 24.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 06:59
Рубрика: Экономика

Авиакомпании начали продажу билетов по льготному семейному тарифу

Доступные цены на внутренние перелеты
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 193(8544)
Осенью пассажиры самолетов смогут сэкономить на билетах. Авиакомпании начали продажу билетов по льготному семейному тарифу. Кроме того, по некоторым направлениям цены в сентябре заметно снизились.
Появившиеся в продаже в августе авиабилеты по льготным семейным тарифам заметно дешевле обычных. Фото: YakobchukOlena / istock Появившиеся в продаже в августе авиабилеты по льготным семейным тарифам заметно дешевле обычных. Фото: YakobchukOlena / istock
Появившиеся в продаже в августе авиабилеты по льготным семейным тарифам заметно дешевле обычных. Фото: YakobchukOlena / istock

Воспользоваться специальным тарифом можно при покупке авиабилетов с единым бронированием на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых. Льготные билеты предлагают авиакомпании, прошедшие отбор на получение субсидий. Кровное родство с ребенком, который участвует в путешествии, доказывать не надо. Даже если в группу входит племянник или ребенок знакомого, семейный тариф все равно сработает. В некоторых случаях, если купить билет по спецтарифу, можно сэкономить более чем в два раза.

Фото: Nadezhda1906 / iStock
Родители стали нанимать "перелетных нянь" для турпоездок

Больше всего можно сэкономить на билетах по дальневосточным маршрутам. Так, семья из четырех человек может улететь из Благовещенска в Новосибирск за 28 тысяч рублей вместо 70 тысяч.

Перелет в столицу Татарстана и обратно с ребенком до 12 лет в сентябре обойдется в 15,8 тысячи рублей, на 1,5 тысячи дешевле перелета без льгот.

Перелет Екатеринбург - Нижний Новгород в обе стороны стоит 14,7 тысячи.

Из Екатеринбурга по семейному тарифу можно будет слетать в семь российских городов. Например, билет до Владивостока можно купить за 10 тысяч рублей для взрослого и 7,5 тысячи рублей для ребенка до 12 лет. Обычный билет экономкласса стоит 15-20 тысяч рублей.

Билеты из Екатеринбурга в Иркутск по спецтарифу стоят 7,5 тысячи рублей, из Новосибирска в Калининград - 9 тысяч рублей, из Омска в Калининград - 8 тысяч рублей.

Дешевле всего обойдется перелет Москва - Брянск

Перелет из Мурманска в Воронеж по семейному тарифу стоит 12,5 тысячи рублей, почти на пять тысяч дешевле, чем по тарифу "Эконом базовый".

В сентябре в целом отмечается снижение стоимости авиабилетов на внутренние рейсы по сравнению с августом, отмечает руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Больше всего снизилась стоимость перелетов в Ярославль - на 57%, в Курган (на 46%) и Калугу (на 43%).

Дешевле всего в сентябре обойдется перелет из Москвы в Брянск и обратно - 950 рублей и 1235 рублей соответственно.

В среднем цена билета на внутренние рейсы в сентябре 2021 года составляет 5,6 тысячи рублей в одну сторону на человека, что на 23% ниже, чем в сентябре 2019 года, и на 3,5% ниже данных за 2020 год.

Экономика Туризм Экономика Транспорт Авиатранспорт

Главное сегодня

Самолеты Минобороны России вывезут более 500 человек из Афганистана
Путин заявил о возможности впервые в истории России решить жилищный вопрос
СК из-за водной блокады Крыма возбудил уголовное дело об экоциде
WP: Разведка США не смогла сделать вывод о происхождении коронавируса
За что мы будем помнить барабанщика Rolling Stones Чарли Уоттса
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии