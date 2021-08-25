Основательница Wildberries возглавила рейтинг богатейших россиянок

Основательница российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг самых богатых женщин в России по версии журнала Forbes.

Предпринимательница, чье состояние издание оценило в 13 млрд долларов, сумела потеснить многолетнего лидера - президента Inteco Management Елену Батурину (1,3 млрд долларов).

По данным Forbes, совокупное состояние участниц рейтинга за год выросло более чем вдвое: с 10,7 млрд до 25,3 млрд долларов. Журнал учитывал стоимость принадлежащих им активов. При этом публичные компании оценивались по рыночной капитализации, а закрытые - на основании данных о продажах, прибыли, собственном капитале или в сравнении с аналогичными компаниями.

Самый впечатляющий результат в рейтинге 2021 года показала именно 45-летняя Татьяна Бакальчук. За год ее состояние выросло почти в 12 раз - в прошлом году Forbes оценил его в 1,1 млрд долларов.

История Wildberries началась в 2004 году. Интернет-магазин, который с 2016 года стабильно возглавляет список крупнейших в России, - не первый бизнес-опыт Бакальчук. Торговать одеждой по каталогам других фирм она начала, будучи преподавателем английского языка и находясь в первом декретном отпуске. Складом для товаров, полученных по почте, стала квартира предпринимательницы.

В 2020 году оборот Wildberries составил 437,2 млрд рублей (плюс 96% к показателю 2019 года). Всего за прошлый год пользователи сделали в онлайн-магазине 323,8 млн заказов. Компания Бакальчук работает в 14 странах. В начале 2021 года предпринимательница приобрела работавший с 1990 года небольшой банк "Стандарт-Кредит", который после этого сменил название на "Вайлдберриз Банк". Благодаря ему в конце мая ретейлер запустил новый сервис - теперь товары можно приобрести в кредит и рассрочку.

Forbes отмечает, что во время пандемии Wildberries трудоустроил 15 тысяч человек: 7500 - в распределительные центры, 5500 - в курьерскую службу, 1500 - в пункты выдачи заказов и около 500 человек - в другие подразделения. На конец мая в Wildberries работали 53 тысячи постоянных и временных сотрудников.

На втором месте рейтинга богатейших россиянок - Елена Батурина, которая возглавляла "женский" список российского Forbes 15 лет подряд. Расцвет ее бизнеса - строительной компании "Интеко" - пришелся на 2000-е годы. Продав "Интеко", в 2011 году Батурина перенесла бизнес за рубеж. Сейчас 58-летняя предпринимательница является инвестором девелоперских фондов с проектами в Европе и США. Кроме того, Батурина - совладелец немецкой Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов.

В 2021 году Батурина не только потеряла первую строчку, но и делит второе место с 63-летней совладелицей группы "Черкизово" Лидией Михайловой (состояние обеих Forbes оценивает в 1,3 млрд долларов).

Состояние Михайловой сложилось из бизнеса ее бывшего мужа - основателя группы "Черкизово" Игоря Бабаева, который в 2016 году передал акции своей семье. Сейчас группой "Черкизово" управляют его сыновья, а бывшая жена живет в Европе и в делах компании не участвует. При этом она является одним из основных акционеров и получает свою долю прибыли.

В пятерку богатейших россиянок вошли также дочь совладельца компании "ЛУКОЙЛ" и футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна Екатерина (900 млн долларов) и совладелец сети дискаунтеров "Светофор" Валентина Шнайдер (новичок рейтинга, состояние - 650 млн долларов).