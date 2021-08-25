Отели России начнут классифицировать по системе "все включено" с 2022 года

Классификацию отелей по системе "все включено" и "ультра все включено" запустят в 2022 году. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе совещания в Анапе.

"Будем совершенствовать систему классификации. Надеюсь, что в 2022 году запустим в пилотном режиме по отелям "все включено" и "ультра все включено". Чтобы турист понимал, что получит", - цитирует Догузову ТАСС.

Необходимость классификации, по словам главы Ростуризма появилась, в связи с жалобами туристов на качество сервиса в отелях.

В Краснодарском крае работают более 10,5 тыс. средств размещения, классификацию прошли более 3 тыс. Высшая категория - "5 звезд" - присвоена 42 объектам, "4 звезды" - 184 объектам.