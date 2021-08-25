Памфилова: На выборах разных уровней конкурс составляет более 13 человек на место

Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала странным тезис критиков нынешней избирательной кампании о том, что на выборах слабая конкуренция. По подсчетам комиссии, в среднем по стране на один мандат претендуют по 13 человек.

"Мы с вами сравниваем прошлую кампанию 2016 года, и наши оппоненты, цель которых снести выборы, тоже сравнивают, - сказала Памфилова в среду на заседании комиссии. - Тезис прозвучал о меньшем количестве кандидатов по сравнению с 2016 годом, он довольно странный".

"У нас вообще-то конкурс - 13 человек на мандат, это в среднем", - сообщила глава ЦИК. Она уточнила, что на одно место в Госдуме претендуют более десяти человек, в заксобраниях регионов - одиннадцать, на пост губернатора - четыре-пять.

Председатель Центризбиркома также подчеркнула, что "три четверти кандидатов выбыли из списков по инициативе самих партий и кандидатов", по предварительным данным ЦИК. Памфилова также пообещала, что "на каждый сомнительный тезис ЦИК даст четкую и достоверную информацию". "Глотать это не будем, игнорировать это не будем. Будем отвечать, будем отслеживать", - заключила она.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Одновременно будут избраны глав двенадцати субъектов РФ (девяти - напрямую, еще трех - через парламенты) и новые составы 39 законодательных собраний субъектов РФ.