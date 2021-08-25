Партии начали дебаты на радио и ТВ

Вчера на центральных каналах радио и телевидения прошли первые дебаты кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва.

Время проведения и состав участников каждой дискуссии на прошлой неделе определил жребий. В соответствии с расписанием, первыми к барьеру в эфире Первого канала утром вышли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Максим Шевченко. Для начала поспорили о сменяемости власти. Так, Шевченко считает, что нынешнее поколение политиков кормит народ одними обещаниями и потому должно уйти. Жириновской возразил, что богаты и благополучны те страны, где власть стабильна, а не меняется полностью раз в несколько лет.

Затем обменялись мнениями о вакцинации от коронавируса - оба согласны, что она должна быть добровольной. Необходимость прививок надо разъяснять, отметил лидер ЛДПР. Шевченко добавил, что вакцинацию надо проводить только после сдачи анализов, причем не за деньги пациента, а за счет полиса ОМС или прямой поддержки государства.

Тему здравоохранения Жириновский продолжил обсуждать в эфире радиостанции "Вести ФМ" с коллегами по Госдуме - главой партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым и представителем КПРФ Алексеем Куринным. Больше всего от думской оппозиции досталось Фонду обязательного медицинского страхования. По мнению Миронова, ФОМС необходимо ликвидировать как лишнее и дорогостоящее звено в системе охраны здоровья. Алексей Куринный добавил к этому, что расходы на медицину должны быть повышены до семи процентов ВВП, как рекомендует ВОЗ.

Второй раунд дебатов на Первом был посвящен внешней политике в сфере безопасности и объединению общества на основе патриотизма. По этим темам высказались председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев и один из лидеров федерального списка Партии Роста Ирина Миронова. Россия укрепит свои позиции в мире, если будет транслировать вовне свои гуманистические и культурные ценности, как это было, например, в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года, уверен Нечаев. По мнению Мироновой, безопасность - это прежде всего защита собственного населения от различных угроз - стихийных бедствий, эпидемий и прочего, а все остальное - защита комфорта власти. При этом оба кандидата высказались за расширение диалога общества и власти по всем актуальным вопросам - росту цен, вакцинации от коронавируса, пенсионному возрасту, состоянию медицины, налогам.

Дебаты между участниками думских выборов продлятся до 16 сентября

Завершились предвыборные баталии вчерашнего дня обсуждением проблем экологии в эфире радио "Маяк" с участием Ивана Засурского (РПСС), Александра Подзорова ("Коммунисты России") и Анатолия Баташева ("Зеленая альтернатива"). Они поспорили о том, что взять за образец - свежие зарубежные наработки в сфере охраны природы или проверенные временем советские. Но сошлись во мнении, что одна из главных проблем в России - защита лесов от пожаров и "черных" лесорубов. Все участники высказались за возрождение системы лесоохраны, увеличение количества лесничих и строгие наказания для браконьеров. Анатолий Баташев также предложил установить в Москве памятник шведской активистке Грете Тунберг - за вклад в сохранение климата на планете.

Дебаты между участниками думских выборов будут проходить в эфире пяти государственных телеканалов и трех радиостанций до 16 сентября.