Партии начали дебаты на радио и ТВ

Новости

Ученые оценили вероятность госпитализации у непривитых от COVID-19 01:56
Рогозин подтвердил догадки о неслучайном появлении "дырки" на МКС 01:28
Женская сборная РФ по хоккею крупно проиграла американкам на ЧМ 00:48
"Бенфика", "Янг Бойз" и "Мальме" вышли в групповой раунд ЛЧ 00:40
Талибы запретили вывоз из страны долларов и исторических ценностей 00:24
"Реал" сделал предложение "ПСЖ" о покупке Мбаппе 24.08.2021
Определились четвертьфиналисты ЧМ по пляжному футболу 24.08.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно подобрать школьный рюкзак 24.08.2021
"Лион" предложил "Зениту" 11 млн евро за Азмуна 24.08.2021
Мамаев поделился подробностями развода с женой Аланой 24.08.2021
Мутко рассказал, что поможет остановить рост цен на жилье 24.08.2021
Аксаков: Специальные счета для соцвыплат можно выделить в отдельный класс 24.08.2021
СМИ: Байден допустил продление миссии США в Афганистане 24.08.2021
Роналду намерен перейти в "Манчестер Сити" в нынешнее трансферное окно 24.08.2021
Проценко объяснил, почему в России нет коллективного иммунитета 24.08.2021
МИД РФ: Москва обеспокоена отступлением Ирана от условий "ядерной сделки" 24.08.2021
Абрамченко назвала причину разлива нефти под Новороссийском 24.08.2021
В среду Москву накроют ливни с градом 24.08.2021
В Подмосковье ночью похолодает до + 1 градуса 24.08.2021
Путин наградил гимнастку Аверину и своего спецпредставителя Шматко 24.08.2021
Утверждена предвыборная программа "Единой России" 24.08.2021
Медведев: "Единая Россия" выступает за ежегодное увеличение МРОТ 24.08.2021
Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс 24.08.2021
Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко 24.08.2021
Талибы не подтвердили факт тайной встречи с главой ЦРУ США 24.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 01:07
Рубрика: Власть

Партии начали дебаты на радио и ТВ

Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 192(8543)
Вчера на центральных каналах радио и телевидения прошли первые дебаты кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва.

Время проведения и состав участников каждой дискуссии на прошлой неделе определил жребий. В соответствии с расписанием, первыми к барьеру в эфире Первого канала утром вышли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Максим Шевченко. Для начала поспорили о сменяемости власти. Так, Шевченко считает, что нынешнее поколение политиков кормит народ одними обещаниями и потому должно уйти. Жириновской возразил, что богаты и благополучны те страны, где власть стабильна, а не меняется полностью раз в несколько лет.

Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное

Затем обменялись мнениями о вакцинации от коронавируса - оба согласны, что она должна быть добровольной. Необходимость прививок надо разъяснять, отметил лидер ЛДПР. Шевченко добавил, что вакцинацию надо проводить только после сдачи анализов, причем не за деньги пациента, а за счет полиса ОМС или прямой поддержки государства.

Тему здравоохранения Жириновский продолжил обсуждать в эфире радиостанции "Вести ФМ" с коллегами по Госдуме - главой партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым и представителем КПРФ Алексеем Куринным. Больше всего от думской оппозиции досталось Фонду обязательного медицинского страхования. По мнению Миронова, ФОМС необходимо ликвидировать как лишнее и дорогостоящее звено в системе охраны здоровья. Алексей Куринный добавил к этому, что расходы на медицину должны быть повышены до семи процентов ВВП, как рекомендует ВОЗ.

Второй раунд дебатов на Первом был посвящен внешней политике в сфере безопасности и объединению общества на основе патриотизма. По этим темам высказались председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев и один из лидеров федерального списка Партии Роста Ирина Миронова. Россия укрепит свои позиции в мире, если будет транслировать вовне свои гуманистические и культурные ценности, как это было, например, в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года, уверен Нечаев. По мнению Мироновой, безопасность - это прежде всего защита собственного населения от различных угроз - стихийных бедствий, эпидемий и прочего, а все остальное - защита комфорта власти. При этом оба кандидата высказались за расширение диалога общества и власти по всем актуальным вопросам - росту цен, вакцинации от коронавируса, пенсионному возрасту, состоянию медицины, налогам.

Дебаты между участниками думских выборов продлятся до 16 сентября

Завершились предвыборные баталии вчерашнего дня обсуждением проблем экологии в эфире радио "Маяк" с участием Ивана Засурского (РПСС), Александра Подзорова ("Коммунисты России") и Анатолия Баташева ("Зеленая альтернатива"). Они поспорили о том, что взять за образец - свежие зарубежные наработки в сфере охраны природы или проверенные временем советские. Но сошлись во мнении, что одна из главных проблем в России - защита лесов от пожаров и "черных" лесорубов. Все участники высказались за возрождение системы лесоохраны, увеличение количества лесничих и строгие наказания для браконьеров. Анатолий Баташев также предложил установить в Москве памятник шведской активистке Грете Тунберг - за вклад в сохранение климата на планете.

Дебаты между участниками думских выборов будут проходить в эфире пяти государственных телеканалов и трех радиостанций до 16 сентября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Путин заявил о возможности впервые в истории России решить жилищный вопрос
Рогозин подтвердил догадки о неслучайном появлении "дырки" на МКС
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках
СК из-за водной блокады Крыма возбудил уголовное дело об экоциде
За что мы будем помнить барабанщика Rolling Stones Чарли Уоттса
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных