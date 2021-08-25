Песков: "Непонятные места" в законе о СМИ-иноагентах прояснят

Если в законе о средствах массовой информации, выполняющих функцию иностранного агента, будут обнаружены правовые лакуны, то они должны быть устранены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что были даны соответствующие разъяснения Минюстом. Мы знаем, что за дальнейшими разъяснениями туда будут обращаться руководители СМИ, они такое намерение уже декларировали", - сказал Песков журналистам.

По его оценке, "это абсолютно нормальный, правильный рабочий процесс".

"Конечно, при необходимости эти вопросы будут ставиться и на встрече с президентом… Если в ходе общения с Минюстом будут выявлены непонятные места, их предстоит прояснять", - подчеркнул представитель Кремля.

Закон о СМИ-иноагентах в России принят в 2017 году. Такие СМИ обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса.