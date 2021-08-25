Песков заявил о контроле ЦБ и кабмина за рисками всплеска инфляции

За тем, чтобы разовые выплаты пенсионерам не разогнали инфляцию, следит кабмин и ЦБ. Такие пояснения дал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Некоторые аналитики действительно высказывают такие опасения, сказал Песков. "Но есть аргументированная точка зрения других аналитиков, которые говорят, что это не приведет к росту инфляционных тенденций", - добавил он.

"Безусловно, и Центробанк, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем. В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности", - заверил пресс-секретарь президента.