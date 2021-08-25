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25.08.2021 13:14
Рубрика: Власть

Песков заявил о контроле ЦБ и кабмина за рисками всплеска инфляции

Текст: Кира Латухина

За тем, чтобы разовые выплаты пенсионерам не разогнали инфляцию, следит кабмин и ЦБ. Такие пояснения дал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Некоторые аналитики действительно высказывают такие опасения, сказал Песков. "Но есть аргументированная точка зрения других аналитиков, которые говорят, что это не приведет к росту инфляционных тенденций", - добавил он.

"Безусловно, и Центробанк, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем. В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности", - заверил пресс-секретарь президента.

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