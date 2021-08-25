Подразделения Росгвардии обеспечат безопасность фестиваля "Спасская башня"

Подразделения Главного управления Росгвардии по Москве, военнослужащие специальных моторизованных воинских частей Центрального округа войск национальной гвардии совместно с другими правоохранительными ведомствами обеспечат правопорядок и общественную безопасность на XIV Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Фестиваль пройдет с 27 августа по 5 сентября традиционно на территории Красной площади. В этом году выступят 19 военно-оркестровых коллективов из разных стран.

На период подготовки проведения репетиций выступлений военно-музыкальных оркестров участников фестиваля разместят в здании Государственного исторического музея. Предполагается, что фестиваль "Спасская башня" посетят до 100 тысяч человек.

Территорию и объекты, где будет проходить фестиваль, размещаться участники и зрители, обследуют взрывотехники ОМОН. Ежедневная задача сотрудников Росгвардии - антитеррористическая защищенность, охрана периметра и патрулирование прилегающей территории.