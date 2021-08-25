Новости

Правительство направит регионам более 21,5 млрд рублей для выплат на детей 10:17
Более 100 граффити согласовали в Москве в этом году 10:16
Ученые научились просчитывать устойчивость человека к стрессам 10:13
Статус "Московский врач" с начала года получили более 100 специалистов 10:07
Школьники смогут бесплатно учиться программированию 10:05
Подразделения Росгвардии обеспечат безопасность фестиваля "Спасская башня" 09:57
Эксперт назвала опасное осложнение от коронавируса у пожилых 09:46
На Урале задержали мужчину, ехавшего из Сочи на сцепке между вагонами 09:41
Сотрудники МЧС вырвались из огненного кольца в Мордовском заповеднике 09:35
Названо число россиян, не верящих в глобальное потепление 09:26
Выжившую в ДТП под Вольском девочку самолетом перевезут в Екатеринбург 09:23
Семейную ипотеку продлили до 2024 года 09:20
СК начал проверку после пропажи туристов при сплаве в Хабаровском крае 09:18
Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э" 09:10
Австралийка Греко выиграла первое золото Паралимпийских игр в Токио 09:09
В Подмосковье вандалы разгромили автобусную остановку 09:06
В Татарстане обнаружили тело утонувшей девушки 09:04
Синоптик сообщил о первых заморозках в Центральной России 08:58
На МЦК запустили двухэтажный поезд 08:57
В Новосибирске дали старт строительству уникальной установки СКИФ 08:43
Forbes составил рейтинг богатейших россиянок 07:54
Счетная палата назвала размер госдолга России 07:41
Эксперт назвал самые востребованные в будущем IT-специальности 07:16
Самолеты Минобороны России вывезут более 500 человек из Афганистана 06:45
В Киеве задержали мужчину, облившего Порошенко зеленкой 06:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 09:57
Рубрика: Происшествия

Подразделения Росгвардии обеспечат безопасность фестиваля "Спасская башня"

Текст: Михаил Фалалеев

Подразделения Главного управления Росгвардии по Москве, военнослужащие специальных моторизованных воинских частей Центрального округа войск национальной гвардии совместно с другими правоохранительными ведомствами обеспечат правопорядок и общественную безопасность на XIV Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Фото: Сергей Михеев
Организаторы "Спасской башни" рассказали, как пройдет фестиваль

Фестиваль пройдет с 27 августа по 5 сентября традиционно на территории Красной площади. В этом году выступят 19 военно-оркестровых коллективов из разных стран.

На период подготовки проведения репетиций выступлений военно-музыкальных оркестров участников фестиваля разместят в здании Государственного исторического музея. Предполагается, что фестиваль "Спасская башня" посетят до 100 тысяч человек.

Территорию и объекты, где будет проходить фестиваль, размещаться участники и зрители, обследуют взрывотехники ОМОН. Ежедневная задача сотрудников Росгвардии - антитеррористическая защищенность, охрана периметра и патрулирование прилегающей территории.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Росгвардия Фестиваль военных оркестров "Спасская башня"

Главное сегодня

Правительство направит регионам более 21,5 млрд рублей для выплат на детей
Самолеты Минобороны России вывезут более 500 человек из Афганистана
Путин заявил о возможности впервые в истории России решить жилищный вопрос
В Крыму заявили о неизбежном наказании организаторов водной блокады
WP: Разведка США не смогла сделать вывод о происхождении коронавируса
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории