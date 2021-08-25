Посол РФ: Из Афганистана эвакуированы более 360 афганцев с гражданством России

Более 360 афганцев с гражданством РФ были эвакуированы на самолетах Минобороны России из Афганистана. Об этом сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Больше 360 - это афганцы с российским паспортом. Они являются при этом полноценными гражданами России. Пусть у них и наше гражданство второе", - рассказал дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, тем же рейсом вылетела небольшая группа дипломатов стран ОДКБ, которым будет обеспечена посадка в их странах.

Ранее Кабул покинули четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны РФ.