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25.08.2021 08:15
Рубрика: Экономика

Маркетплейсы: как купить фермерскую продукцию, не вставая с дивана

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Неделя № 193(8544)
Яйца от кур свободного выгула, свойская упитанная утка, только что выкопанная картошка с огорода, молоко из-под козы со свежеиспеченным хлебом... За всеми этими натуральными фермерскими продуктами больше не надо ездить за тридевять земель. Достаточно выйти в интернет.
К 2030 году каждая десятая покупка продуктов будет совершаться через интернет. Фото: GettyImages К 2030 году каждая десятая покупка продуктов будет совершаться через интернет. Фото: GettyImages
К 2030 году каждая десятая покупка продуктов будет совершаться через интернет. Фото: GettyImages

По подсчетам Россельхозбанка, к 2030 году каждая десятая покупка продуктов будет совершаться через интернет. В прошлом году доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли составила 2% даже на фоне роста онлайн-торговли в разгар пандемии. При этом для небольшого производителя цифровые форматы могут стать основным каналом сбыта, считают в банке. У фермеров нет возможности вкладывать средства в строительство складов, обеспечивать большие и стабильные поставки в большие магазины. А ярмарки не могут охватить столько потенциальных покупателей.

Минсельхоз и Ozon научат фермеров работе с маркетплейсами

Потребитель же получает свежую, качественную продукцию без торговых наценок. У россиян уже сейчас есть возможность купить фермерские продукты, находясь практически в любой точке страны. Например, на маркетплейсе "Свое Родное" Россельхозбанка представлено около 35 тыс. продуктов в 17 товарных категориях. В основном это небольшие локальные сельхозпроизводители. Продукция доступна жителям 67 регионов страны.

Яндекс.Еда доставляет фермерскую продукцию с ярмарок, онлайн-маркетов и рынков выходного дня в Москве и области, Краснодарском крае. Через Яндекс.Еду можно заказать свежие овощи и фрукты, молочную продукцию, мясо, птицу, рыбу и другое. Компания доставляет продукты с рынков в радиусе 18 км, а время доставки в среднем составляет один час. А доля местных производителей в Яндекс.Лавке может достигать до 50% от ассортимента.

В июне этого года Яндекс подписал соглашение с минсельхозом о создании новых каналов дистрибуции для фермерской продукции. Аналогичное соглашение министерство подписало и с Ozon. Компания будет обучать фермеров работе на маркетплейсе.

Фермеры уже сейчас могут продавать в Ozon весь свой ассортимент, главное - учитывать условия хранения и транспортировки. Например, мед, чай, лимонады можно хранить на складе Ozon и доставлять в течение одного или нескольких дней по всей стране, а также в зарубежные страны. Если же фермер производит cвежие продукты, то они требуют экспресс-доставки. Служба Ozon Express доставляет свежую фермерскую продукцию - мясо, птицу, молочные продукты, сыры, грибы, зелень и овощи - по Москве, области и Санкт-Петербургу в течение часа или в удобные для потребителя часы. Свежие продукты поставляют аграрии не только из ближайших к Москве и Санкт-Петербурга регионов. Есть, например, продавцы и из Краснодарского края.

Фото: iStock
Мошенники обманывали покупателей с помощью 25 интернет-магазинов

Ассортимент интернет-магазина "Ешь деревенское" представлен приблизительно 2 тыс. позиций. Это молоко, сыр, яйца, мясо и птица, овощи и фрукты, кулинария и хлеб, сладости, бакалея, рыба, заморозка, а также бытовая химия. Доставляют по Дубне, Твери, Дмитрову, Москве, Санкт-Петербургу и ближайшим городам. Минимальная сумма заказа составляет 1,5 тыс. рублей. Доставляют в тот же день или на следующий, в зависимости от города.

В пандемию россияне стали уделять внимание качеству продуктов. По данным опроса общественного мнения компании Romir, число россиян, обращающих внимание на состав и срок годности продукции, увеличилось за год с 57% до 76% в 2020 году и с 70% до 83% соответственно. Торговые сети фиксируют кратный рост спроса на ЗОЖ-продукты. И такая тенденция только будет набирать обороты, считают эксперты.

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