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25.08.2021 07:51
Рубрика: Общество

В высшие учебные заведения в новом учебном году смогут попасть все студенты - и с прививками, и без

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Неделя № 193(8544)
1 сентября около 1,2 миллиона первокурсников придут в российские университеты. А всего учиться будут более 4 миллиона студентов. Вузы готовы начать учебный год очно, но если потребуется - готовы и к удаленке.
В вузах настроены на очную работу, но при необходимости готовы снова перейти на дистант. Фото: РИА Новости В вузах настроены на очную работу, но при необходимости готовы снова перейти на дистант. Фото: РИА Новости
В вузах настроены на очную работу, но при необходимости готовы снова перейти на дистант. Фото: РИА Новости

Обучение начнется в 710 вузах, и большинство из них начнут работать в традиционном допандемийном формате - очно, при необходимости используя дистанционные технологии.

Прививки

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Дмитрий Чернышенко: Все вузы готовы к очному началу учебного года

Принудительная вакцинация студентов, в том числе при поселении в общежития, недопустима. На занятиях в вузе имеют право присутствовать все, независимо от того, привит студент или нет.

В то же время нужна широкая разъяснительная кампания о важности вакцинации и условия для желающих привиться.

Иностранцы

Иностранным студентам наконец-то открыли дорогу в российские вузы. Теперь студенты из других стран могут приезжать в Россию на обучение независимо от возобновления авиасообщения. Минобрнауки здесь работает совместно с министерством здравоохранения и вице-премьером Татьяной Голиковой. Ребята из всех стран при желании могут возвращаться в Россию и продолжать обучение очно. Правила, по которым ребята из-за рубежа смогут приехать в Россию, уже разработаны. Кроме того, иностранцы, у которых есть полис ОМС, смогут привиться по общим правилам любой из зарегистрированных вакцин, остальным будет доступен "Спутник Лайт". Правила прививок те же, что и для российских студентов: несовершеннолетние не вакцинируются, совершеннолетние - только с добровольного согласия.

Для тех студентов, кто все же не сможет приехать в Россию, будет организовано дистанционное обучение. И речь здесь не только о трансляции лекций, но и об индивидуальных учебных планах, дополнительных занятиях и других решениях.

Шанс поступить в вуз еще есть - идет дополнительное зачисление

Есть шанс

В этом году прием в вузы впервые проходил в одну "волну". Те абитуриенты, кто не смог попасть в списки зачисленных, вправе подать новое заявление о согласии на дополнительное зачисление или участие в дополнительном приеме, если такой открыт в выбранном вузе. Некоторые вузы, в которых остались незаполненные места, с 18 по 27 августа проводят этап дополнительного зачисления. В нем могут участвовать те абитуриенты, которые попали в конкурсные списки на основные места, но не подали согласия на зачисление в эти группы. Шанс поступить на бюджет еще есть.

Список

Как подать согласие? Удобнее всего - через портал госуслуг. В этом году большинство абитуриентов пользовались именно этим способом подачи документов - с помощью сервиса "Поступи в вуз онлайн".

Фото: Сергей Николаев
Депутат ГД Ирина Белых: Правила зачисления в вузы нуждаются в модернизации

Сначала изучите список вузов, которые открыли дополнительное зачисление. Он опубликован на портале госуслуг в разделе "Новости". Например, до 26 августа дополнительное зачисление идет в Воронежский аграрный госуниверситет имени императора Петра I, до 27 августа - в Ставропольский аграрный госуниверситет, Тихоокеанский госуниверситет. Выбрали вуз? Бегом в "личный кабинет". Открываете список конкурсных групп и выбираете ту, где идет дополнительное зачисление и куда хотите подать согласие. Если ранее подавали согласие в другие группы или были зачислены в них, нужно отозвать согласие или отказаться от зачисления. Будьте внимательны: повторно подать согласие в эти группы будет нельзя. В открывшемся окне нажмите кнопку "Подать согласие на зачисление". Если пройдете по конкурсу, уведомление придет в личный кабинет.

Остались вопросы? Звоните на "горячую линию" минобрнауки по телефону 8 800 301-44-55.

Больше мест

В этом году в вузах стало почти на 35 тысяч бюджетных мест больше. Лидеры - самые приоритетные направления: информационные технологии, инженерные специальности, медицина. Так, для "айтишников" в российских вузах стало на 11 с лишним тысяч мест больше, для инженеров - почти на 6 тысяч, для медиков - примерно на столько же.

В вуз - без экзаменов

В российских университетах в новом учебном году начнут учиться 6,5 тысячи ребят, которым повезло поступить без экзаменов. Все эти ребята победили в серьезных олимпиадах. Чему они решили учиться? В фаворитах у олимпиадников - прикладная математика и информатика, экономика, юриспруденция, программная инженерия, прикладные математика и физика, лечебное дело, лингвистика и другие направления.

Круглый стол

Совет от ректора

Как сделать учебу в вузах безопасной во время пандемии? Нужно ли менять "вес" школьных олимпиад? Какие специальности модные, а какие нужные? Об этом на совете экспертов в "Российской газете" говорили ректоры ведущих вузов России.

Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета:

Фото: РИА Новости
Ректоры ведущих университетов рассказали о модных и нужных специальностях

Как и в прошлом году, для некоторых занятий мы разбиваем ребят на мини-группы. Лекции и консультации - в онлайн. У первокурсников занятия начнутся 1 сентября, а у остальных студентов - с третьей учебной недели.

Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета при правительстве РФ:

Проблема наплыва олимпиадников актуальна для 5-7 центральных вузов. Если посмотреть глобально, то победителей олимпиад у нас не так уж и много. На всю страну - 6,5 тысячи человек, а бюджетных мест в этом году, например, более полумиллиона. Нужно дать больше "олимпиадных" преимуществ вузам регионов, чтобы были дополнительные стимулы поступать именно туда.

Дмитрий Седнев, и.о. ректора Томского политехнического университета:

Есть направления модные, есть традиционно сильные в каждом вузе и есть нужные. Модные - это, например, ИТ, биотехнологии. У нас заметный рост конкурса на эти направления: 5-6 человек на место. Но при этом есть традиционно сильные для Томского политеха, такие как нефтегазовое направление. Если говорить о действительно необходимых, но не слишком популярных специальностях, то многие вузы, и мы в том числе, отрабатываем их через целевой прием.

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