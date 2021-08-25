Представитель талибов заявил о хороших отношениях с Китаем и Россией

Представитель захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Мухаммед Наим заявил, что радикалы выступают за развитие отношений со всеми соседними странами. По его словам, Иран, Китай, Пакистан и Узбекистан, в отличие от западных держав, не обеспокоены тем, что талибы пришли к власти.

"Китай является нашим соседом, у нас с ним хорошие отношения. Это же относится и к России. Мы находимся в контакте с соседними странами и хотим, чтобы отношения развивались ", - сказал Наим в эфире телеканала Al-Mayadeen.

Ранее сообщалось, что талибы встретились в Кабуле с китайской делегацией и обсудили текущую ситуацию в Афганистане, двусторонние отношения, а также гуманитарную помощь. Пекин надеется, что движение будет проводить умеренную внутреннюю и внешнюю политику.

Что же касается России, "мы будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН", - заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя также подчеркнул, что Москва будет судить о "Талибане" по его действиям. Для оценки ситуации в республике потребуется время.