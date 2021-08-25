Президент Эстонии не хочет инвестировать в Украину

Например, отвечая на вопрос о перспективах расширения ЕС за счет Украины, Грузии и Молдовы, Кальюлайд сначала заявила, что всем сердцем за их присоединение, однако понимает, что в ближайшие годы это невозможно. "Надо также понимать, что это займет очень много времени. Для вступления в ЕС нужно выполнить массу условий, а ни одно из этой тройки государств, будем говорить откровенно, не готово выполнить критерии членства. Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности", - заявила Кальюлайд. Впрочем, она утешила украинцев, что, мол, их экономика "и так интегрируется с экономикой ЕС".

Также она заявила, что с тлеющим конфликтом на Донбассе Киев может забыть о вступлении в НАТО. Разговор об этом можно начинать только после "восстановления территориальной целостности", и, по словам президента Эстонии, Кальюлайд, это должно произойти "путем переговоров". "Вам придется сделать немало шагов до того, как можно будет говорить о членстве", - вылила она холодный душ на Зеленского, требующего членства в альянсе здесь и сейчас.

Наконец, когда разговор зашел о торговле и экономике, выяснилось, что желанная гостья, хотя и заметила какие-то "реформы", но в целом не в восторге от некоторых украинских "нюансов", как она дипломатично назвала царящее в государстве беззаконие. "Я, как президент Эстонии, много занимаюсь экономической дипломатией. И я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте в нее. Потому что вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. Так что, я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину", - заявила перед отъездом самая яркая участница антироссийского мероприятия, устроенного Киевом.