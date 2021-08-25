Президенты России и Кубы обсудили совместные проекты

Президенты России и Кубы провели телефонный разговор.

Мигель Диас-Канель от имени всех кубинцев выразил признательность за гуманитарную помощь, включающую продовольствие, лекарства, медицинские материалы и оборудование, сообщили в пресс-службе Кремля. Эта помощь особо востребована в условиях сложной санитарно-эпидемической обстановки и оказываемого извне санкционного давления, сказал он.

Лидеры подчеркнули стратегический характер российско-кубинского партнерства, опирающегося на давние традиции, а также обсудили ряд аспектов развития сотрудничества и реализации перспективных совместных проектов, прежде всего в торгово-экономической сфере.