При поиске пропавших людей угрозыск использует геолокацию

В пресс-центре МВД России сообщили, что подразделения уголовного розыска при получении сообщения о безвестном исчезновении гражданина организуют получение сведений о возможном его местонахождении на основе геолокационных данных его абонентского устройства.

В МВД напомнили, что в некоторых СМИ были опубликованы материалы со ссылкой на представителя общественной организации, утверждавшего, что сотрудники полиции при розыске пропавших без вести граждан якобы не используют сведения о местоположении их мобильных телефонов. Поэтому МВД России назвало это оценочным суждением, которое не соответствует действительности. Работа по поиску людей проводится на основании мотивированного постановления заместителя начальника территориального органа внутренних дел - начальника полиции или заместителя начальника полиции по оперативной работе с обязательным уведомлением суда в течение 24 часов.

В МВД считают, что некорректными являются приведенные общественником примеры проведения поисковых мероприятий силами исключительно добровольческих отрядов, без участия сотрудников полиции. В действительности, согласно сложившейся практике, в случае поступления обращения о розыске пропавших граждан в добровольные поисково-спасательные объединения их координатор информирует территориальные подразделения уголовного розыска, которые незамедлительно подключаются к поискам.

На официальных ресурсах МВД России регулярно публикуются сообщения об успешных поисково-спасательных операциях, проведенных в различных регионах полицейскими во взаимодействии с волонтерскими организациями.