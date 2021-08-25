Путин: До конца 2026 года в России отремонтируют более 7300 школ

До конца 2026 года в стране отремонтируют более 7300 школ, заявил президент Владимир Путин. Три тысячи приведут в порядок уже в ближайшие два года.

По предложению руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой эту программу решено сделать комплексной. "То есть включить не только ремонт, но и внутреннее оснащение и установку учебного оборудования", - подчеркнул глава государства на президиуме Госсовета по вопросам общего образования.

По словам Путина, для детей и учителей школа - это второй дом, и каким он будет после строительства или капитального ремонта, должно зависеть не только от чиновников. "Уже есть успешный опыт вовлечения учеников в процесс модернизации школ, причем еще на стадии проектирования. Это отличное начинание, нужно развивать такие практики", - считает президент.