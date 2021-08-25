Путин и премьер Пакистана обсудили возможности межафганского диалога

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран-Хан договорились координировать подходы к афганской проблеме в двустороннем и многосторонних форматах. В среду лидеры двух стран провели телефонный разговор, сообщает сайт Кремля.

"При обсуждении ситуации в Афганистане подчеркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения", - говорится в сообщении.

Собеседники договорились также о координации подходов по афганской проблематике в двустороннем, так и в многосторонних форматах, "при этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой".

Также Владимир Путин и Имран-Хан обсудили двусторонние контакты России и Пакистана и перспективы их активизации в разных сферах.