Новости

Вознаграждение за информацию о сбежавшем из ИВС Мавриди повысили до 1,5 млн 22:00
Кравцов: Федеральных рекомендаций для учителей по ношению масок нет 21:44
В Вене началась встреча Лаврова и канцлера Австрии Курца 21:39
Посол РФ: Из Афганистана эвакуированы более 360 афганцев с гражданством России 21:29
Путин и премьер Пакистана обсудили возможности межафганского диалога 21:19
Гол Войнова принес победу "Динамо" над ЦСКА в Кубке мэра Москвы по хоккею 21:14
Минздрав советует ограничить использование кондиционеров из-за COVID-19 21:00
В Nord Stream 2 AG прокомментировали решение суда ФРГ по "Северному потоку-2" 20:52
С набережной Петербурга убрали корабль со стриптизершами 20:31
Ушел из жизни заслуженный артист России Лаврентий Сорокин 20:22
На Украине на еврейском кладбище устроили велопарк 20:18
В Болгарии подполковника НСО будут судить за заказное убийство 20:16
Захарова прокомментировала невыдачу визы США чемпионке Ласицкене 20:06
Товарооборот между ДФО и Таиландом составил $36,8 млн с начала года 19:57
Росстат зафиксировал подорожание бензина за неделю в рознице на 15 копеек 19:01
Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах 18:58
В Тюмени задержанный за убийство девочки признался в преступлении 18:53
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в мире 18:52
Президенты России и Кубы обсудили совместные проекты 18:45
Иван Краско попал в реанимацию с инсультом 18:40
В Дагестане нашли тело унесенного селевым потоком туриста 18:32
Россиянка пострадала в аварии с автобусом Кишинев-Москва в Киеве 18:18
Кузнецова предложила создать реестр информационных ресурсов для детей 18:17
Путину пожаловались на учительницу из "Наша Раша" 17:56
Путин снова предложил сделать конкурс для учителей как "Форт Боярд" 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 21:19
Рубрика: Власть

Путин и премьер Пакистана обсудили возможности межафганского диалога

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран-Хан договорились координировать подходы к афганской проблеме в двустороннем и многосторонних форматах. В среду лидеры двух стран провели телефонный разговор, сообщает сайт Кремля.

Фото: AFP
Военные РФ вывезли из Афганистана 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины

"При обсуждении ситуации в Афганистане подчеркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения", - говорится в сообщении.

Собеседники договорились также о координации подходов по афганской проблематике в двустороннем, так и в многосторонних форматах, "при этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой".

Также Владимир Путин и Имран-Хан обсудили двусторонние контакты России и Пакистана и перспективы их активизации в разных сферах.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Афганистан В мире Ближний Восток Пакистан Президент Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Самолеты Минобороны доставили в Таджикистан и Киргизию эвакуированных из Кабула
В Nord Stream 2 AG прокомментировали решение суда ФРГ по "Северному потоку-2"
Захарова: Консульства РФ в США продолжают выдавать визы в полном объеме
Анализ ДНК задержанного в Тюмени совпал со следами с места убийства девочки
В России появится единый центр учета переводов ставок букмекеров
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных