Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры двух стран обсудили не только двустороннее стратегическое партнерство, но и ситуацию в Афганистане.

"Подчеркнута важность скорейшего установления мира в этой стране и недопущения распространения нестабильности на сопредельные регионы", - сообщает пресс-служба Кремля. Путин и Цзиньпин договорились для этого максимально задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества.