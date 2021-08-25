Путин: Перепрофилирование детских лагерей недопустимо

Безосновательное перепрофилирование детских лагерей отдыха недопустимо, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в среду.

Многодетный отец из Нижнего Новгорода Алексей Никифоров обратил внимание на проблему, связанную с работой детских лагерей. "Многие лагеря остаются на грани закрытия из-за того, что к ним повышенные требования как к детским учреждениям. Можно ли дать поручение правительству разобраться с инфраструктурой детского отдыха?" - поинтересовался он.

"После трагедий, о которых знает вся страна, и вы тоже знаете об этом, мною были даны поручения осуществлять дополнительные проверки, связанные с функционированием этих организаций. Это, конечно, нагрузка дополнительная, мы должны отдавать себе в этом отчет, но неизбежная", - ответил Путин.

По его словам, необходимо точно понимать и знать, что происходит в этих учреждениях или организациях, и сделать все, чтобы обеспечить безопасность детей.

"Хотя, конечно, все это должно происходить в нормальном режиме, без необоснованной нагрузки на эти организации, и на это я обязательно обращу внимание. Так же, как и то, что безосновательное перепрофилирование является недопустимым. Обещаю вам, что мы этим займемся", - подчеркнул глава государства.