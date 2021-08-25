Путин подарил игрушки сирийской девочке

Девятилетняя девочка послала Владимиру Путину рисунок и письмо. "Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребенок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме... Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждет светлое будущее", - ответил ей президент.

Путин передал подарки малышке: игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу. Иман Али рассказала, что ей очень нравится Москва, что недавно она в ней побывала, и поблагодарила российскую и сирийскую армии. "Как детский посол Сирии обращаюсь ко всем взрослым всего мира - сделать все, чтобы международный терроризм не вернулся в нашу страну. Помогите нам восстановить все, что было разрушено", - попросила девочка.