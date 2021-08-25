Путин поручил создать интернет-платформу психологической помощи школьникам

В России появится интернет-платформа психологической помощи школьникам. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о ее создании на встрече с представителями общественности в среду.

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, член Общественной палаты РФ Наталья Агре предложила создать платформу психологической помощи школьникам, к которой можно было бы подключить лучших специалистов из регионов.

"Очень интересное предложение, очень своевременное, - отреагировал Путин. - К сожалению, мы здесь немножко отстаем от тех стран, которые самым активным образом используют возможности психологических служб и специалистов в этой области. Это печально, потому что современный мир насыщен самой различной информацией. Информационный фон бывает очень сложным, особенно для детей, разобраться в этом непросто. Скорости современного мира постоянно возрастают и, конечно, поддержка специалистов крайне востребована, причем это касается и совсем маленьких детей, и даже взрослых".

Глава государства обратился к министру просвещения Сергею Кравцову, чтобы его ведомство реализовало эту инициативу.

"Действительно, сегодня идет соответствующая работа по воспитанию, реализуется программа. Важно, чтобы эта работа велась неформально, но мы действительно видим, что не хватает психологов. И создание такой платформы как раз многие вопросы может решить, у нас есть уже определенный опыт, поэтому расширим его и поможем детям ответить на те вопросы, которые их волнуют", - сообщил глава Минпросвещения.