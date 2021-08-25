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25.08.2021 16:53
Рубрика: Власть

Путин предложил не называть труд учителей "услугой"

Текст: Дмитрий Гончарук

На заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования президент РФ Владимир Путин поручил изменить законодательство, чтобы слово "услуга" не применялось непосредственно к труду учителей.

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Незадолго до заседания Госсовета Путин в онлайн-режиме пообщался с педагогами и учениками из разных регионов. "Очень странно, когда про нашу работу говорят "услуга". На мой взгляд и взгляд моих коллег, это неправильно", - заявила учительница истории и обществознания из Ярославля Жанна Торхова.

"Только что мы встречались с представителями отрасли, даже со школьниками, с людьми, которые занимаются на научных площадках такими вопросами, многих из них задевает термин "услуга". Я уже свое отношение на этот счет сказал: если это людей как-то задевает, то по отношению к учительскому труду - они считают, что это обедняет смысл этого труда, его высокую общественную значимость, - давайте подумаем о том, чтобы проработать вопрос о корректировке законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя, и использовалось бы только в бюджетно-финансовых документах", - сказал Путин в начале заседания.

По его словам, учитель не только дает знание, но и оказывает колоссальное влияние на формирование личностей учеников, на их мировоззрение, систему ценностей.

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"Хотел бы еще раз повторить: нужно стремиться к тому, чтобы во всех школах страны создавались условия для раскрытия способностей и талантов ребят, для укрепления их духовных и физических сил", - добавил Путин.

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