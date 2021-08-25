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25.08.2021 16:05
Рубрика: Власть

Президент призвал создать условия для развития детей во всех школах страны

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном началу учебного года, обратил внимание на необходимость создания условий для учебы и развития детей во всех школах страны.
Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости

В своем вступительном слове он указал на важность школ для развития потенциала регионов и муниципалитетов. "Хотел бы еще раз повторить: нужно стремиться к тому, чтобы во всех школах страны создавались условия для раскрытия способностей и талантов ребят, для укрепления их духовных и физических сил", - поставил задачу глава государства, подчеркнув, что "многое здесь зависит от региональных и муниципальных команд".

Фото: iStock
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При этом должен "безусловно соблюдаться базовый принцип системы российского образования​​​ - это справедливость", заявил президент. "То есть доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями, причем независимо от того, где он живет - в городе или деревне, в Москве или любом другом регионе страны, независимо от того, где учится - в государственной школе или частной, и, конечно, независимо от социального статуса и доходов родителей", - пояснил он.

"Уже в этом году все школы страны должны получить не просто доступ к интернету, а к скоростному интернету", - продолжил Владимир Путин. При этом он отметил, что "такая цифровизация - это именно дополнение, а не отказ от традиционного образовательного процесса". "Эта тема волнует очень многих граждан", - указал президент.

Он также анонсировал заседание совета по развитию физкультуры и спорта, которое пройдет в сентябре и будет посвящено в том числе созданию условий для занятия детей физкультурой и спортом.

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