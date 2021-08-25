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25.08.2021 16:17
Рубрика: Власть

Путин призвал убрать разрыв в качестве среднего образования

Текст: Дмитрий Гончарук
Необходимо поддержать школы, которые не могут предоставить образование необходимого уровня, а также активнее включать детей с ограниченными возможностями здоровья и оставшихся без родителей в систему конкурсов и олимпиад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на заседании президиума Госсовета РФ, темой которого стали вопросы общего образования.

"Отмечу, что на сегодняшний день дифференциация качества образования в нашей стране остается слишком высокой, особенно на ступени основного общего образования, это классы с пятого по девятый. Очевидно, что надо оказать поддержку тем школам, которые пока не дотягивают до необходимого уровня", - сказал Путин.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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По мнению президента, это одна из важнейших задач и федерального центра, и регионов, и муниципалитетов.

"Нужно тщательно проанализировать причины такого положения дел по каждому учреждению, - подчеркнул Владимир Путин. - Должен, безусловно, соблюдаться базовый принцип системы российского образования - это справедливость, то есть доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями. Причем независимо от того, где он живет - в городе или в деревне, в Москве или в любом другом регионе страны, независимо от того, где учится - в государственной школе или частной. И, конечно, независимо от социального статуса и доходов родителей".

Глава государства также отметил, что наблюдается положительная динамика в поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Это инклюзивные классы и развитие специализированных школ, домашнее обучение, но работы здесь еще немало. Я прошу регионы уделять этому направлению повышенное внимание, чаще встречаться с родителями, школьниками, чтобы лучше понять их проблемы, какая помощь здесь нужна", - продолжил Путин.

По его мнению, нужно обязательно вовлекать таких учащихся, а также детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в систему конкурсов и олимпиад. "Талантливые ребятишки есть везде, в любой среде. Просто мы должны иметь в виду понимать это", - добавил президент.

Власть Работа власти Общество Образование Президент Реформа образования

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