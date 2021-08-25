Путин провел заседание президиума Госcовета по модернизации общего образования

На заседании президиума Госсовета под руководством президента Владимира Путина говорили о том, как изменить школьную жизнь к лучшему - качественное образование должны получать все ребята вне зависимости от места жительства и доходов родителей. Перед совещанием Путин встретился с учителями, преподавателями, учениками, студентами и их родителями и собрал их предложения. Президент заявил о планах улучшить систему оплаты труда педагогов, обещал продолжить поддержку молодых учителей, одобрил идеи поднимать флаг в школах и создать Интернет-платформу психологической помощи детям, а также согласился объявить 2023 год Годом педагога и законодательно уйти от расстраивающего учителей слова "услуга" применительно к их профессии.

Качественное образование - для всех

Образование, его развитие, совершенствование - один из ключевых государственных приоритетов, важный для всего общества, подчеркнул президент. "Школьное образование во многом объединяет страну, делает нас единым народом, и то, как развивается школа, - значимый показатель эффективности работы региональных и муниципальных команд", - считает он. Без современного, качественного, доступного образования во всех регионах нельзя ничего добиться в сфере развития, заявил Путин. И нужно прежде всего обеспечить справедливость, равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов, будущих успехов.

Качество образования должно быть на высоте во всех школах. "Главное - дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни, создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией, помочь тем детям, которые по разным причинам испытывают трудности с обучением", - поставил задачу президент. Дифференциация качества образования в России очень высока, особенно с 5-го по 9-й классы, констатировал он и призвал поддержать школы, которые пока не дотягивают до необходимого уровня, тщательно проанализировать причины.

Базовый принцип системы российского образования - справедливость - должен соблюдаться безусловно, обозначил Путин. То есть качественное образование должно быть доступным для каждого ребенка вне зависимости от того, где он живет, в какой школе учится - государственной или частной, кто у него родители. Положительную динамику президент отметил в ситуации с обучением детей с ограниченными возможностями по здоровью, но попросил регионы уделять этой теме повышенное внимание, чаще встречаться с родителями, школьниками, чтобы лучше понять их проблемы. Таких ребят надо привлекать к конкурсам и олимпиадам.

У детей должна быть возможность оставаться в школе после занятий, также заявил Путин. Для семей, где родители работают, это большая поддержка. Домашние задания можно спокойно сделать в группах продленного дня с помощью наставников, избежав конфликтов со старшими, а заодно посетить кружки и пообщаться с друзьями. "Школы полного дня очень востребованы сегодня", - сказал он.

Учеба - это не услуга

На встрече президента с общественностью учительница из Ярославля Жанна Торхова попросила помочь повысить престиж профессии, подумать о дополнительной поддержке молодых учителей, пожаловалась на слово "услуга" применительно к педагогике и призвала к правильному освещению работы учителя в СМИ, кино, театре и литературе. "Снежана Денисовна из "Наша Раша" разрушает образ учителя и школы в целом", - возмутилась она. Заметив, что медики тоже обижаются на слово "услуга", Путин подчеркнул, что в самом этом слове ничего обидного и плохого нет. "Конечно, если это словечко не устраивает, надо от него, может быть, уходить", - все же согласился он. А после на заседании президиума Госсовета предложил скорректировать законодательство, чтобы это слово не было связано с высоким званием учителя и использовалось только в бюджетно-финансовых документах.

Базовый принцип системы российского образования - справедливость - должен соблюдаться безусловно

Соцопросы показывают, что около 96 процентов учителей любят свою профессию, и такое отношение к своей миссии нужно обязательно поощрять, считает Путин. И здесь на первый план выходят вопросы совершенствования оплаты труда. За последние годы зарплаты подросли, но систему надо модернизировать, учитывать новые требования, сказал он. "Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы", - объявил президент. Путин также пообещал, что государство продолжит поддержку молодых преподавателей. Доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей он назвал "значком" за эту важную работу, потому что деньги небольшие. А говоря о престиже профессии учителя, согласился с доводами про фильмы и программы: "И государство должно выделять на это деньги, и заказы соответствующие делать, и продвигать эту информацию позитивного характера в соцсетях, в интернете".

Два крыла школы

"Знания и воспитание - это два крыла, без которых птица не полетит", - считает президент. Поэтому все мероприятия в этой сфере будут и дальше поддерживаться государством. "В предыдущие годы мы многое здесь упустили, и нужно спокойно, без всяких рывков, ставить эту работу на должные общегосударственные рельсы", - сказал Путин. Нужно воспитывать гражданина, который стремится к реализации своих талантов и устремлений и к тому, чтобы поставить их на службу обществу.

Президент снова высказал позицию по дистанционному образованию. В этом году все школы должны получить доступ к скоростному интернету. "Такая цифровизация - это дополнение, а не отказ от традиционного процесса", - подчеркнул он. Для учителя важно быть в прямом личном контакте с учениками, а "в вопросах воспитания и просвещения нельзя действовать грубо и равнодушно, для галочки", - также заявил Путин. Воспитание и обучение должны "идти рука об руку", и важно, чтобы в них участвовал весь педагогический коллектив, а не только классные руководители, сказал он.

В этом учебном году в школах 10 регионов будут работать советники по воспитанию, затем практика будет распространена на всю страну. "Такие специалисты должны опираться на объединяющие всех нас гражданские патриотические ценности, на историческое наследие наших народов, но нельзя действовать, разумеется, под копирку, по единому шаблону, нужно обязательно учитывать традиции, культуру каждого региона", - заметил Путин. Единством разнообразия сильна Россия, подчеркнул он.

К 2024 году запланировано ввести 1300 новых школ, в июне Путин просил подготовить программу капремонта с акцентом на сельские школы. Сейчас уже понятны параметры. До конца 2026 года будут отремонированы свыше 7300 школ, в том числе 3000 в ближайшие два года. Обустройство школ должно быть общим делом, ведь для ребят это второй дом, так что каким он будет после капремонта, должно зависеть не только от чиновников. Есть успешный опыт вовлечения школьников в проекты модернизации на стадии проектирования, и такие практики надо развивать. "Надо понять, чего ребята хотят, и сделать так, чтобы школа отвечала представлениям о ней", востребованы пояснил президент.

До конца 2026 года будут отремонированы свыше 7300 школ, в том числе 3000 в ближайшие два года. Обустройство школ должно быть общим делом, ведь для ребят это второй дом

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что 12 процентов обращений граждан связаны с темой образования. В основном их рост в пять раз был связан с дистанционными форматами, и многие теперь рады, что новый учебный год начнется в очной форме. "За прошлый год 80 процентов обращений выросло от родителей по вопросам безопасной информационной среды", - сообщила она. И важно не только работать на блокировку, а представлять альтернативы, помочь родителям найти их для детей. Министерство просвещения могло бы создать реестр или маркировку рекомендуемых информресурсов, считает Кузнецова. Кроме того, нужны единые подходы к оценке инклюзии в школах, и хорошо было бы иметь в школах средства реабилитации, чтобы дети не носили их из дома, заявила она.

День отца и Год педагога

На встрече с общественностью отец шестерых детей Алексей Никифоров из Нижнего Новгорода пожаловался на повышенные требования к лагерям отдыха и попросил учредить День отца. Президент заметил, что сам поручил проводить дополнительные проверки после трагедий - безопасность детей должна быть обеспечена. Но "безосновательное перепрофилирование недопустимо, мы этим займемся", - согласился он. Президент отметил важную роль мужчины в воспитании детей и привел в пример свое общение с многодетными семьями - "мамы всегда строгие, организованные, а отцы, наоборот, спокойные, мягкие, уравновешенные". "При этом такое мужское начало в этих многодетных семьях чувствуется, это базовая основа большой семьи", - сказал он, пообещав обсудить идею про День отца. Одобрил президент и идею объявить Год педагога, выбрав 2023-й.

Четвероклассник из мурманской гимназии Лев Афиногенов предложил разрешить родителям следить за качеством еды в столовых. "Мы с тобой единомышленники. Я тоже считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и столовой. И ничего здесь нет необычного, санитарные нормы можно обеспечить", - кивнул Путин.

Президент поддержал и предложение создать интернет-платформы для психологической помощи детям. "К сожалению, мы здесь немножко отстаем от тех стран, которые самым активным образом используют возможности психологических служб и специалистов в этой области", - сравнил он. И это печально, ведь информационный фон бывает очень сложный, особенно для детей, разобраться непросто, скорости современного мира постоянно возрастают, и поддержка специалистов крайне востребована, сказал Путин. Министр просвещения Сергей Кравцов также был "за". Опыт уже есть, его надо расширить, считает он.

Одобрил Путин и идею поднимать флаг России в школах: "Предложение хорошее и своевременное". Нужно только обеспечить общегосударственный стандарт. Законодательство об образовании даже поощряет такую инициативу, добавила вице-премьер Татьяна Голикова.