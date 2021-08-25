Путин снова предложил сделать конкурс для учителей как "Форт Боярд"

Всероссийский конкурс "Учитель года" должен стать более зрелищным, заявил президент на заседании президиума Госсовета и снова привел в пример телепередачу "Форт Боярд". Напомним, что Владимир Путин уже проводил такое сравнение зимой на встрече с преподавателями.

"Нужно нанимать креативные современные команды, которые в состоянии организовать такую работу", - указал Владимир Путин. "Я уже упоминал "Форт Боярд": хорошо бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Можно сделать с нашими учителями, их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать такие программы по различным направлениям и дисциплинам", - пояснил он. "Можно сделать на самом современном уровне, у нас достаточно команд, которые создавали бы такой контент", - уверен Путин.

Учительские конкурсы интересны и могут привлечь зрителей, если подавать их красиво и грамотно, продолжил президент. "Во-первых, по разным областям знаний представлены направления, по которым соревнуются конкурсанты. Во-вторых, повторяю еще раз, можно так интересно подать, что это будет как детектив смотреться, и для учеников сегодня это будет предметом постоянного внимания", - пояснил он.

Президент сказал министру просвещения Сергею Кравцову, чтобы тот не стеснялся и обращался, если на реализацию этой идеи понадобятся дополнительные средства.