Путин: Советники по воспитанию в школах не должны действовать "под копирку"

Советники директоров школ по воспитанию должны учитывать особенности регионов, не работать по единому шаблону, считает президент России Владимир Путин.

В среду он провел в режиме видеоконференции заседание президиума Госсовета. Глава государства напомнил, что в начинающемся учебном году советники по воспитанию начнут работу в школах 10 регионов, а затем эту практику планируется распространить на всю страну.

"Что здесь важно - такие специалисты должны опираться на объединяющие всех нас гражданские, патриотические ценности, на историческое наследие наших народов. Но, разумеется, нельзя действовать под копирку, по единому шаблону", - уверен президент. По его мнению, "нужно обязательно учитывать традиции, культуру каждого региона".

"Россия - очень многообразная страна. В каждом регионе есть свои особенности. Но единством такого разнообразия и сильна Россия", - добавил Владимир Путин.

Напомним, поправки в закон об образовании, касающиеся воспитательной работы в школах, были приняты в прошлом году. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, советники по воспитанию сначала появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Тюменской, Омской, Сахалинской, Челябинской областях, городе Севастополь и в Ставропольском крае.